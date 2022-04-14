Национальная безопасность Вооружения

Минобороны: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован

14 апреля 2022, 13:10
Минобороны РФ

О результатах борьбы с пожаром на крейсере «Москва» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на  заявление Минобороны России. 

«Очаг пожара на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», - сообщили в министерстве.
Как уточнили в Минобороны, крейсер остается на плаву, а его основное ракетное вооружение не повреждено. 

«Экипаж крейсера был эвакуирован на корабли Черноморского флота, расположенные в этом районе. Принимаются меры по отбуксировке крейсера в порт» , - добавили в военном ведомстве, отметив, что причины пожара устанавливаются.