ЦБ смягчил требования к капиталу страховщиков

Страховщикам до 31 декабря 2022 года не потребуется дополнительный капитал на покрытие рыночных рисков и понадобится значительно меньше капитала на покрытие кредитных рисков. При расчете капитала регулятор не станет применять сценарии ухудшения рыночной ситуации, а оценки кредитного риска будут заменены на менее консервативные. Об этом говорится в решении Совета директоров ЦБ.

«Эти меры смягчают требования, вступающие в силу с 1 июля 2022 года и предписывающие страховщикам резервировать капитал для покрытия рыночного и кредитного риска. Воспользоваться мерами поддержки смогут только те страховщики, которые не объявляли о выплате дивидендов или распределении прибыли после 18 февраля 2022 года», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России разрешил кредитным организациям не предоставлять в этом году информацию об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2021 год. Это решение принято в рамках мер по снижению «в текущих условиях регуляторной нагрузки на кредитные организации». В письме ЦБ также указано, что регулятор воздержится от применения мер в отношении банков за непредоставление соответствующей отчетности.

