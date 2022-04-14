Украинский авиаудар по Брянщине: есть раненые

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины произведен обстрел территории региона. С российской стороны есть раненые.

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая помощь», — написал глава Брянской области в своем телеграмм-канале.

По информации РИА Новости, в 12-10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п.Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.

Как сообщает ТАСС, после украинской атаки пострадало семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

«Семь человек поступило (после обстрела). Из них ребенок в тяжёлом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжёлом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», — рассказал информагентству представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что все пострадавшие госпитализированы, медики приступили к операции пострадавших.

«Им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжёлом состоянии, в настоящее время их оперируют. Состояние ещё троих удовлетворительное. Пострадавшая беременная женщина в удовлетворительном состоянии и ребенок в состоянии средней тяжести транспортируются в Брянскую областную больницу. Оказание помощи находится под контролем Минздрава России», — приводит ТАСС заявление представителя Минздрава.

Как сообщает ТАСС, жители Климово и Климовского района опубликовали в социальных сетях фото снарядов и их осколков, ЕДДС района сообщили, что зафиксировано два прилета снарядов.

Директор департамента образования и науки региона Елена Егорова сообщила ТАСС, что в школах Климовского района занятия отменены.

«Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий», — сказала Егорова.

Следственный комитет России после анализа произошедшего опубликовал заявление, согласно которому обстрел российского населенного пункта провели ВВС Украины, нанеся при этом не менее шести авиаударов.

«С использованием двух боевых вертолетов, снабжённых тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что накануне, 13 апреля, украинской стороной был обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи», также находящийся в Климовской районе. Погрануправление ФСБ сообщило, что в результате минометного обстрела никто не пострадал, огнем повреждено два автомобиля.

С начала апреля в приграничных с Украиной областях — Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской - объявлен повышенный уровень террористической опасности. Подобная мера введена и в ряде районов республики Крым и Краснодарского края.

Напомним, вечером 13 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в случае продолжения украинскими вооруженными формированиями провокаций в отношении Российской Федерации и ее граждан, ВС РФ готовы нанести удары по столице Украины.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжаться, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — заявил генерал Конашенков.