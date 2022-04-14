В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые подземные толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на МЧС республики.

«В 11.43 (6.43 по московскому времени) на территории Северо-Байкальского округа произошло сейсмическое событие. Магнитуда 4,8. Эпицентр находился в 14 километрах к юго-востоку от населенного пункта Янчукан в Северо-Байкальском регионе. По предварительной информации, слабые подземные толчки ощущались в также и в Янчукане», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Также сейсмическое событие ощутили и жители Иркутской области. Толчки магнитудой 3-4 балла ощущалось в Бодайбинском районе. Жертв и разрушений нет, отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Иркутской области.