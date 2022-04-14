В Краснодаре появится логистический центр за 500 млн рублей

В Краснодаре построят современный логистический центр «Прогресс».

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный и инвестор в лице генерального директора компании «Карат».

Уточняется, что объем инвестиций составит более 500 млн рублей, реализация проекта позволит создать свыше 100 новых рабочих мест. Завершить строительство объекта планируют в 2027 году.

«Успешная реализация крупных инвестиционных проектов — особенно актуальный вопрос в настоящее время. Администрация Краснодарского края и органы власти оказывают всестороннюю поддержку инвесторам. Строительство нового объекта логистической инфраструктуры напрямую повлияет на работу предприятий торговли и их поставщиков. Мультитемпературный режим хранения обеспечит качество товара продуктового сегмента. Это создаст новые возможности для успешного развития торговой отрасли в регионе», — цитирует Куринного пресс-служба.

Отмечается, что в текущем году в регионе будет реализовано около 100 инвестпроектов на сумму свыше 70 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что холдинг «Русагромаркет» планирует построить вторую очередь самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра (ОРЦ) сельхозпродукции к концу 2024 года. Проект реализуется в промышленно-логистическом парке под Новосибирском. Первая очередь ОРЦ стоимостью свыше 8 млрд рублей открылась в марте 2021-го, ее выход на проектные мощности намечен на текущий год. Площадь второй очереди объекта составит примерно 140 тыс. кв. метров, размер инвестиций в ее строительство превышает 11 млрд рублей.