В Кремле заявили, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским

Руководитель пресс-службы главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам представителя Кремля, чтобы такая встреча состоялась необходимо «подготовить почву», передаёт РИА Новости.

«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече, – подчеркнул Песков. – Мы говорили, что принципиально никогда Путин от такой встречи не отказывался, но для неё должны быть подготовлены соответствующие условия, почва, а именно текст документа. Но пока здесь чего-то нового сказать мы вам не можем».

Ранее «Эксперт» сообщал, что Песков оценивая вероятность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, также отмечал, что для Москвы ничего не изменилось, поэтому такая возможность, не отвергается.