В Минобороны РФ назвали имена западных кураторов украинских биолабораторий

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов назвал имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями в интересах американской военно-биологической программы.

По его данным, пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кёртис Белаяч, 1968 года рождения, передаёт РИА Новости.

«Он родился в Калифорнии, обучался в калифорнийском университете управления им. Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», – отметил представитель Минобороны РФ.

Председателем правления УНТЦ от ЕС является Эдди Артур Майер. От США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения.

Как утверждает Кириллов, полученные Минобороны России документы подтверждают связь УНТЦ с военным ведомством США через основного подрядчика Пентагона – компанию «Black & Veatch».

«Мы располагаем перепиской вице-президента этой компании Мэтью Вэббера, где он выражает готовность к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины. Всего в период с 2014 по 2022 годы силами УНТЦ в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) было реализовано более пятисот научно-исследовательских проектов», – резюмировал Кириллов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук предупредил, что биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для Европы в целом.

«Что касается биологических лабораторий на территории Украины, то они представляют опасность не только для России, но и для всей Европы. Российская спецоперация в Украине направлена, помимо прочего, на то, чтобы остановить эту угрозу», – сказал он.

