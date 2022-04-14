В России производство золота за январь - февраль увеличилось на 2,13%

Объем добычи золота в России в январе - феврале 2022 года увеличился на 2,13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 38,9 тонны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства финансов РФ.

Ранее сообщалось, что в январе этого года добыча золота составила 19,62 млн тонн, превысив показатель января 2021 года на 3,7%.

В январе этого года производство золота увеличилось с 30,77 до 32,24 тонны. Производство попутного золота сократилось с 2,8 тонны до 2,62 тонны, вторичного - с 4,52 до 4,04 тонны, говорится в сообщении ведомства.

Производство серебра в России за отчетный период составило 127,05 тонны (снизилось почти на 14%). В частности, производство чистого серебра составило 56,54 тонны против 67,16 тонны за аналогичный период прошлого года, попутного - 43,85 тонны против 45,45 тонны, вторичного - 26,66 тонны против 34,86 тонны.

