В России засекретили данные о добыче и экспорте нефти

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал Минэнерго) прекратило публиковать статистику по добыче и экспорту нефти с 8 апреля на неопределенный срок. Как пояснил «Интерфаксу» представитель Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, от предоставления ряда информационных продуктов было решено отказаться, чтобы этими данными не смогли воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом.

«Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК — филиал РЭА Минэнерго России — ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников. Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК», — сообщили в РЭА.

ЦДУ ТЭК обычно публикует статистику второго числа месяца, следующего за отчетным. 2 апреля информация не появилась «по техническим причинам». Позже было разослано уведомление, что с 8 апреля прекращено предоставление следующих информационных продуктов: динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, добыча нефтяного сырья по производителям, поставки нефтяного сырья на внутренний рынок, экспорт нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему «Транснефти» ), а также отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.

Ранее «Эксперт» писал, что США активно уговаривает европейских союзников присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей и, в первую очередь, нефти. Однако эффективность как американского так и потенциального европейского эмбарго на покупку нефти из России значительно снижает Индия, которая в течение считанных недель превратилась в одного из крупнейших покупателей российской нефти. Индия сейчас охотно покупает грузы российской нефти с большой скидкой, перерабатывает ее и с выгодой продает нефтепродукты европейцам, которые все сильнее испытывают дефицит топлива.