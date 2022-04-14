В Segezha Group заверили, что санкции против главы АФК «Система» не затронули компанию

Компания Segezha Group, входящая в АФК «Система», заявила, что ее не затронули санкции, введенные в отношении главы холдинга Владимира Евтушенкова.

«В связи с последними британскими санкциями, введенными 13 апреля 2022 года, Segezha Group подтверждает, что не считает себя затронутой текущими санкциями Великобритании, введенными в отношении Владимира Евтушенкова, основателя и крупного акционера ПАО АФК "Система"», — говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

Отмечается, что АФК «Система» принадлежит 62,2% обыкновенных и голосующих акций в акционерном капитале компании. Евтушенков, в свою очередь, владеет 49,2% обыкновенных и голосующих акций в АФК «Система». «Доля непрямого (косвенного) контроля В. П. Евтушенкова в Segezha Group составляет около 30,6%. Около 25% акций Segezha Group находятся в свободном обращении на Московской бирже, акционерами компании являются в том числе международные институциональные инвесторы. В. П. Евтушенков не входит в органы управления Segezha Group», — поясняется в пресс-релизе.

В компании заверяют, что ее работа проходит в штатном режиме, и подчеркивают, что ни одно из юридических или физических лиц группы не подпадает ни под какие текущие санкции США, Евросоюза, Норвегии, Швейцарии, Японии, Австралии или Сингапура.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Владимир Евтушенков передал 10% уставного капитала корпорации члену совета директоров, старшему управляющему партнеру и своему сыну, Феликсу Евтушенкову. Доля Евтушенкова-старшего сократилась до 49,2%.

Накануне, 13 апреля Лондон объявил о новых санкциях против 206 российских физлиц, среди которых помимо Владимира Евтушенкова, оказались президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, помощник президента по научно-образовательной политике Андрей Фурсенко, акционер золоторудной компании «Полюс» Саид Керимов, сестра бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, супруга главы МИД России Мария Лаврова, а также депутат Верховной рады Украины от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Основанная в сентябре 2014 года Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки — 22,7 млн куб. м. Глава компании — Михаил Шамолин. В штате Segezha Group числятся 20 тысяч сотрудников.