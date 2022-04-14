Вице-мэр Ефимов рассказал о востребованности сервиса по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья

Уже 112 компаний обратились к городу за помощью при подборе альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Специальный сервис правительство Москвы запустило в марте как одну из антикризисных мер поддержки. Об этом сообщил 14 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее о том, что город уже помогает 49 компаниям найти необходимую продукцию и сервисные услуги, в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московские предприятия уже имеют опыт работы в режиме закрытых границ и ограничения в поставках. Мы проанализировали успешные кейсы лидеров отрасли, которые в период коронавируса смогли быстро найти отечественные аналоги зарубежной продукции. Чтобы сэкономить время промышленных предприятий, город создал сервис по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья. Компании могут обратиться на горячую линию поддержки промышленности или зайти на сайт «Агентства промышленного развития» и оставить заявку на подбор», — напомнил Владимир Ефимов.

По его словам, на платформу уже поступило 112 обращений: 49 компаний попросили помочь найти ту или и иную продукцию, еще 63 приняли решение зарегистрироваться в реестре альтернативных поставщиков. «Новая мера поддержки позволяет восстановить разорванные логистические цепочки, а также наладить межрегиональную кооперацию», – отметил вице-мэр.

Специалисты сервиса анализируют поступившие заявки, проверяют наличие производителей необходимой продукции в реестре промышленных предприятий города и на территории России. Если на территории страны таковых нет, поиск расширяют на страны Азии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Затем информацию о найденных альтернативных производителях направляются заявителю, пояснил заместитель мэра. Предприятия также могут подать заявку на включение в реестр альтернативных поставщиков через сайт Агентства промышленного развития, предоставив информацию о своей деятельности.

Одним из первых помощь получил столичный производитель конвейерного оборудования «Траяна»: он обратился с просьбой о помощи в поиске промышленного оборудования, в том числе станка для обработки деталей с высоким качеством поверхности.

«Специалисты подобрали несколько вариантов требуемого оборудования, а также производителей, которые могли бы изготовить аналогичный станок. Пул производителей и российских дилеров передали руководству московского предприятия. В данный момент ведется работа по заключению контракта на приобретение высокоточной машины, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, на данный момент специалисты сервиса подбирают остальную необходимую продукцию и в ближайшее время направят компании список предложений.

В Москве принят ряд антикризисных мер, направленных на стабилизацию инвестиционной сферы в условиях санкций. Например, в марте 2022 года в московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно направили 20 млрд рублей на компенсацию процентных ставок по кредитам.

Кроме того, промышленные предприятия могут арендовать землю за 1 рубль в год. Льготная ставка в этом случае будет распространяться на весь срок действия договоров аренды. Поддержку можно получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств. Земля выделяется за один рубль в год для масштабных инвестиционных проектов (МаИП) при смене цели использования участка на строительство, а также при предоставлении земли для завершения строительства производственных и промышленных объектов.