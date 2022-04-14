Волна COVID в мае пройдет в легкой форме

Прогнозируемая весенняя волна коронавируса в России, которая, как ожидается, начнется через несколько недель, будет похожа на волну «омикрона» - высокая степень распространения будет компенсироваться легкостью течения, сообщил агентству РИА Новости Николай Измалков, научный консультант Центра бионической инженерии в медицине СамГМУ.

Частота серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается, отметил ученый.

«Это, конечно, связано с теми мерами, которые были приняты на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме» , - сказал Измалков.

Он добавил, что распространение коронавируса продолжается, но есть объективные обстоятельства, позволяющие перевести его в ранг сезонных заболеваний, продолжил медик.

«Иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку многие россияне были вакцинированы и переболели коронавирусом», - добавил Измалков.

В связи с этим можно ожидать отмены масочного режима по всей России, что уже будет естественным, поскольку «омикрон» хорошо продемонстрировал ситуацию, когда при очень высокой контагиозности наблюдаются единичные случаи действительно серьезных осложнений.

Измалков считает, что коронавирус вместе с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинным заболеванием, и «мы будем относиться к нему как к сезонному заболеванию».

В то же время эксперт напоминает, что всегда следует соблюдать меры предосторожности, в том числе надевать маску, когда чувствуете недомогание.