ВСУ обстреляли погранпункт и посёлок в Брянской область, есть разрушения и пострадавшие

Вооружённые силы Украины обстреляли из гранатомёта автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в Брянской области.

В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в РФ украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы, передаёт РИА Новости.

В результате случившегося повреждения получили два автомобиля, принадлежащие вынужденным переселенцам. При этом отмечается, что данный инцидент произошёл накануне.

Уже сегодня украинские силовики обстреляли посёлок городского типа Климово. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть раненые. На месте обстрела работают соответствующие службы.

Из-за последних инцидентов школы с завтрашнего дня школы в приграничных районах Брянской области переходят на дистанционное обучение. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.

Напомним, сразу шесть районов Брянской области граничат с Черниговской и Сумской областями Украины.

