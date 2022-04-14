ВТБ одобрил предпринимателям льготные инвесткредиты

ВТБ одобрил льготные инвестиционные кредиты малому и среднему бизнесу на сумму 9,5 млрд рублей в рамках программы Банка России и Корпорации МСП по поддержке бизнеса, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы ВТБ.

Льготная программа была запущена в середине марта текущего года. Компании в рамках кредитных линий могут претендовать на займы от 3 млн рублей до 2 млрд рублей.

«ВТБ окажет льготную поддержку по кредитам малым и средним предприятиям (МСП) в рамках программы ЦБ РФ и Корпорации МСП на сумму 9,5 млрд рублей. Клиенты банка уже получили свои первые кредиты на проекты в области лесозаготовок, выращивания зерновых, торговли, а также управления недвижимостью», - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что среди регионов лидерами по количеству одобренных льготных сделок стали предприниматели в Воронежской, Челябинской, Московской областях, в Республике Татарстан и в Ставропольском крае.

Кредиты будут действовать в течение трех лет и выдаются в рамках государственной программы на инвестиционные цели субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом налогового резидента России. Ставки по кредитам составят 13,5% годовых для среднего бизнеса и 15% годовых для малого бизнеса. Максимальный объем финансирования - 2 миллиарда рублей.