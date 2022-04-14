Зеленский потребовал от Еврокомиссии 7 млрд долл. финансовой помощи в месяц

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен немедленной финансовой помощи.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg, по словам главы «незалежной», для покрытия социальных выплат и зарплат ему необходимо 7 млрд долл. ежемесячно.

«Украине срочно требуется 7 млрд долл. в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат», – заявил Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», – утверждают в агентстве.

Как ранее сообщал «Эксперт», бывший главный санитарный врач страны, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что Зеленский употребляет наркотики.

По мнению специалиста, у главы «незалежной» сформировалась зависимость к запрещённым препаратам.

«Как врач я хочу посочувствовать ему. Так как уже очевидно, что сегодня Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь», – подчеркнул Онищенко.

При этом он считает, что для президента Украины непосильным испытанием стало то, что он возглавляет в такое время такое крупное государство.

