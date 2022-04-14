В Берлине возмущены решением Зеленского

Владимир Зеленский сделал очередную ошибку. В Берлине крайне негативно отнеслись к его решению фактически объявить федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера персоной нон грата и предупредили Киев о неприятных последствиях, пишет в пятницу Politico.
Штайнмайер, которого не только в Германии, но и во всей Европе считают символом мягкого отношения к России (достаточно вспомнить его поддержку газопровода «Северный поток 2»), хотел приехать 13 апреля в Киев вместе с коллегами из Балтии и Польши, но, что называется, получил от ворот поворот и был вынужден отказаться от поездки. Официальная причина отказа – соображения безопасности выглядит не очень убедительно, потому что в Киев на днях приезжали Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель. Гораздо правдоподобнее реальная причина – Киев недвусмысленно дал понять бывшему главе МИД ФРГ, что из-за его прежних взглядов на отношения с Москвой, ему на Украине, мягко говоря, будут не рады. При этом у немцев вполне справедливо создалось впечатление, что Зеленский мстит за «пророссийскую» в прошлом позицию не только Франку-Вальтеру Штайнмайеру, но и всей Германии.
Поведение Киева еще более оскорбительно для Берлина, потому что поездку Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось отменять после нескольких дней ее подготовки буквально в последнюю минуту. Причем, украинцы по своему обыкновению еще и слили информацию прессе, что еще больше усилило обиду немцев.
Не удивительно, что канцлер Олаф Шольц назвал решение президента Зеленского не принимать президента Штайнмайера «раздражающим». В ответ на вопрос ведущего радиостанции RBB24 о приглашении посетить Киев он заявил, что в ближайшее время таких поездок не планирует, объяснив, что был в украинской столице за неделю до начала российской спецоперации и что регулярно общается с Зеленским по телефону. Последний раз, кстати, 10 апреля.
Президент Зеленский, отвечая на вопросы о встрече с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, в которой и собирался участвовать Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что его администрация не получила официального запроса от канцелярии президента ФРГ о посещении Украины, но потом вновь испортил и без того слабое извинение, добавив, что немецкий президент мог бы посетить Киев с «экономическим», но не с «политическим» визитом.
С еще более неудачным объяснением выступил советник Зеленского Алексей Арестович, заявивший, что в Киеве ждали не президента Штайнмайера, а канцлера Шольца, который в отличие от него может сразу принять решение о новых поставках оружия Украине.
Кстати, оскорбительное для немцев решение президент Зеленский принял во вторник, 12 апреля. В этот же день в Берлине состоялось заседание правительства по обсуждению возможности поставок Киеву танков.
Реакция большинства немецких политиков оказалась более жесткой, чем канцлера Шольца. Лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених сказал: «… Я надеюсь, что украинские представители будут себя вести хотя бы с минимальной дипломатической вежливостью и не станут вмешиваться в наши внутренние дела».
«Разочарован» решением Владимира Зеленского и член комитета бундестага по международным делам социал-демократ Михаэль Рот.
«Не могу представить, что канцлер правительства, которое поддерживает Свободная демократическая партия (FDP),- прокомментировал агентству DPA ситуацию член бундестага от FDP Вольфганг Кубицки,- поедет в страну, которая провозглашает главу государства нежелательной персоной».
Политический обозреватель ежедневной газеты Welt Жак Шустер заявил, что Зеленскому не следует переступать линию, потому что Германия сейчас является крупнейшим донором Украины.