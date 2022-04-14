В Берлине возмущены решением Зеленского

Владимир Зеленский сделал очередную ошибку. В Берлине крайне негативно отнеслись к его решению фактически объявить федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера персоной нон грата и предупредили Киев о неприятных последствиях, пишет в пятницу Politico.

Штайнмайер, которого не только в Германии, но и во всей Европе считают символом мягкого отношения к России (достаточно вспомнить его поддержку газопровода «Северный поток 2»), хотел приехать 13 апреля в Киев вместе с коллегами из Балтии и Польши, но, что называется, получил от ворот поворот и был вынужден отказаться от поездки. Официальная причина отказа – соображения безопасности выглядит не очень убедительно, потому что в Киев на днях приезжали Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель. Гораздо правдоподобнее реальная причина – Киев недвусмысленно дал понять бывшему главе МИД ФРГ, что из-за его прежних взглядов на отношения с Москвой, ему на Украине, мягко говоря, будут не рады. При этом у немцев вполне справедливо создалось впечатление, что Зеленский мстит за «пророссийскую» в прошлом позицию не только Франку-Вальтеру Штайнмайеру, но и всей Германии.