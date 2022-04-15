Акции дня: трейдеры скупали бумаги Segezha group в ожидании дивидендов

Акции крупнейшего российского лесопромышленного холдинга Segezha group росли в цене по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 15 апреля. За сессию котировки поднялись на +4,5% до 8,89 рублей за бумагу.

Покупать акции трейдеров замотивировала новость о выплате компанией дивидендов за 2021 год. «Сегежа групп» стала одним из немногих предприятий, которое решило не отменять выплаты, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию. Совет директоров рекомендовал «дивы» в размере 0,64 рубля на акцию (доходность на пятницу более 7%). Последний день для покупки акций - 31 мая.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,84% до 2424,99 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,53% до 955,46 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:14 мск составила 111,66 долларов за баррель (+6,25%). Российская валюта укреплялась– 79,99 рублей за доллар.

С 24 февраля российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.