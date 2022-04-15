Армения расплачивается за российский газ в рублях

Армения оплачивает российский газ в рублях, передает ТАСС, ссылаясь на заявление министра экономики республики Вагана Керобяна.



«Насколько я знаю, последние несколько платежей были в рублях, но по соответствующему обменному курсу», - сказал он.

Министр также отметил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в рублях.

«Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», - прокомментировал информацию официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Сообщается, что Армения не поддержала санкции против России, но переговоры о поставках газа в рублях ведутся с 23 марта. Об этом ранее сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.