Ассортимент товаров российского производства на Wildberries вырос в апреле на треть

Количество товаров отечественного производства на онлайн-маркетплейсе Wildberries в апреле 2022 года увеличилось на 34% по сравнению с показателем 2021-го.

«Российские предприниматели все активнее переходят в онлайн-сегмент. Ассортимент товаров отечественного производства в апреле 2022 года на Wildberries вырос на 34% по сравнению с прошлым годом», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что число самих представителей российского бизнеса, зарегистрировавшихся на маркетплейсе, только за первые три месяца текущего года увеличилось на 136 тысяч и составило 642 тысячи.

Ретейлер также сообщил о запуске специального раздела «Сделано в России», в котором будут представлены только отечественные бренды. Таким образом компания собирается оказать поддержку производителям из РФ и помочь им найти покупателей. «В проект "Сделано в России" могут войти все бренды, созданные или придуманные в нашей стране», — подчеркивается в сообщении пресс-службы маркетплейса.

Все товары от участников проекта будут выделены специальными плашками. Сообщается, что в рамках проекта пользователи сервиса смогут сделать покупки на специальных условиях: при заказе трех товаров из раздела будет предоставляться скидка в 25%.

Ранее «Эксперт» писал, что онлайн-ретейлер запустила новый крупный сортировочный центр в Ставропольском крае. Логистический объект позволит наладить прямые поставки от региональных предпринимателей и поддержать местный бизнес. Отмечается, что в прошлом году жители Ставропольского края приобрели на Wildberries вдвое больше товаров, чем годом ранее. В компании подчеркнули, что продолжают усиливать работу службы доставки и расширять сотрудничество с региональными предпринимателями.