Как регулятор поменяет свое отношение к российским банкам

Банк России намерен переосмыслить регулирование с учетом изменений в экономике и банковском секторе, заявил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин в ходе заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчёта.

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Ранее ЦБ уже был вынужден пойти на серьезные регулятивные послабления, чтобы система справилась с трудностями из-за санкционного давления со стороны США, ЕС и Великобритании.

Центробанк на распутье

«Нам предстоит работа по переосмыслению, переформатированию, перекалибровке наших подходов к регулированию. Потому что жизнь, реальные экономические события изменили многие представления о реальности, в том числе, какие там риск-веса, традиционные способы их измерения. Все статистические модели, которые построены на прошлых годах (вероятность дефолта, последствия после дефолта), они, скорее всего, с точки зрения здравого смысла уже не актуальны, экстраполировать их механистически на будущее не имеет никакого смысла», — цитирует Дмитрия Тулина «Интерфакс».

«Есть всякие концептуальные идеи, которые мы в редкие часы, свободные от оперативной деятельности, рассматриваем. Не время пока делиться, но мы очень надеемся на сотрудничество с правительством и законодателями», — добавил первый зампред Центробанка.

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При проведении политики регулирования финансовых организаций ЦБ РФ в условиях острых шоков действует «от частного к общему», пояснил «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В экстремальной ситуации он вынужден был принимать быстрые, радикальные, нестандартные решения. Но теперь, при формировании новой ситуации как устоявшейся, нужно осмысление появившихся перспективных реалий и подстройка под них регуляторных принципов. Ещё месяц назад было рано: «лицом к лицу лица не увидать». Сейчас уже нельзя оставлять без насущных изменений данную сферу. Банк России даже перенёс срок завершения обзора денежно-кредитной политики (ДКП) на следующий год.

Кризисные проявления заставили регулятора оперативно вводить существенные послабления для финучреждений, констатировал эксперт. Например, ЦБ отменил рыночную переоценку ценных бумаг в активах и залогах. Иначе, после резкого падения их стоимости, по формальным признакам упала бы достаточность капитала и обеспечения, а это привело бы к необходимости доначисления резервов, отвлечения крайне необходимых ликвидных средств, ударило бы по финансовым результатам.

Центробанк объявил и о том, что не будет применять меры воздействия при некотором нарушении определённых нормативов и требований для банков и профучастников фондового рынка. С другой стороны, ужесточены требования и ограничения по проведению собственных и клиентских валютных операций. Эти и иные меры содействовали сохранению устойчивости финансовой системы, поддержке работы её участников и контрагентов, недопущению коллапса в экономических отношениях, подчеркнул Марк Гойхман.

Но теперь наступает этап масштабного переосмысления самих подходов к регулированию. Здесь у ЦБ сложная задача. В частности, речь идёт о пересмотре оценки рисков, вероятности дефолтов. Например, вложения финансовых институтов в ОФЗ и высоконадёжные корпоративные облигации принимались ЦБ как малорисковые, обеспечивающие стабильный и предсказуемый денежный поток доходов. Однако жизнь показала возможность их резкого обесценивания, добавил эксперт.

«Что делать в будущем? Оставить экстренно принятые послабления по их оценке? Но это искажает реальность, долгосрочные возможности надёжности и платёжеспособности банков. Значит, нужно, наоборот, большее внимание уделить компенсации данных рисков резервами, повысить дисконты при оценке? Но это подорвёт текущую ликвидность банков. И таких вопросов — бесчисленное множество. По какому пути пойдёт изменение регуляторной деятельности, как это будет принято законодателями и участниками рынка, пока сказать сложно», — посетовал Марк Гойхман.

Требуется изменение методологических принципов

Сложившаяся на сегодняшний день непростая реальность возникла в результате политики экономического и политического абсурда, осуществляемой странами «коллективного Запада», заявил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Изменившаяся обстановка требует от управленческого блока нашего государства проведения последовательной линии, направленной на формирование новой экономической определенности, характеризующейся самодостаточностью и эффективностью национальной хозяйственной системы.

В этих условиях, как никогда, необходимо единство финансовой политики правительства и денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ. Однако в последние годы наблюдается явное несоответствие между программами разрабатываемые кабмином и денежно-кредитным регулятором, указал аналитик. Вся деятельность экономического блока правительства последних лет была направлена на активизацию деловой активности и стимулирование приоритетных секторов национального хозяйства. В то же время решения Банка России, направленные на обуздание инфляции и ограничение денежной массы, в реальности практически нивелировали стимулирующий эффект многих программ развития.

В отличие от фискальной политики, денежно-кредитное регулирование может меняться быстро и гибко, подстраиваясь под меняющиеся обстоятельства, уверен Анатолий Гожий. Да и эффект от решений Банка Росси наступает гораздо быстрее, чем в результате изменения налогового климата или сопутствующих мер стимулирования. В этом смысле в реальности складывается ситуация, в которой чисто монетарное воздействие на экономические процессы может служить либо катализатором, либо тормозом общехозяйственной динамики.

Недостаток же ликвидности в хозяйственном обороте отнюдь не способствует нормальному функционированию экономики, усугубляя ее спад. Из-за высоких ставок явно ощущается дефицит оборотных средств, что ограничивает текущую деловую активность, не говоря уже о невозможности финансирования капитальных расходов. В результате сложилась абсолютно неприемлемая в текущих условиях практика, когда главную нагрузку, связанную с экономическим развитием, берет на себя федеральный бюджет. Банкам компенсируются все программы льготного кредитования: будь то ипотека, финансирование АПК, возрождение тяжелого машиностроения или восстановление отечественного авиапрома.

Все это требует кардинального изменения методологических принципов, на основе которых Банк России осуществляет свою регуляторную деятельность, считает Анатолий Гожий. Традиционные инструменты монетарного влияния (ключевая ставка и нормы резервирования) должны фиксироваться на уровнях, не препятствующих притоку денег в экономику страны.

При этом целесообразно активировать такой источник дополнительного фондирования кредитных учреждений, как операции регулятора по выкупу ценных бумаг у банков, отказавшись от их прямого кредитования. Денежно-кредитная политика должна на деле стать составной частью единой национальной программы стабилизации и дальнейшего выхода отечественной экономики на траекторию устойчивого роста.