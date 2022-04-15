Банки получат льготы для финансирования сделок по выкупу зарубежных компаний

Российские банки смогут до 1 января 2023 года на льготных условиях финансировать сделки по выкупу активов иностранных компаний, свернувших бизнес в России. Центробанк опубликовал комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику «на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций».

«Банк России при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в результате финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами Российской Федерации акций (долей) организаций у нерезидентов, при наличии разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в сообщении ЦБ.

Кредитные организации также смогут присваивать таким ссудам более высокое качество, сейчас подобные кредиты могут относиться не выше чем к третьей категории качества из пяти. Кроме того, сделки, направленные на финансирование приобретения акций (долей) финансовых организаций, не будут вычитаться из капитала банков.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России и правительство РФ намерены оказывать любую необходимую поддержку финансовым организациям, в отношении которых западные страны ввели санкции. В ЦБ рассказали, что банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать, уточнил регулятор. Банк России также выразил готовность задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков.

