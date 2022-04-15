Банки получили больше возможностей для борьбы с мошенниками

Банк России рекомендовал кредитным организациям при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных ЦБ, приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетами без согласия клиента. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу. Возобновить действие электронных средств платежа можно будет только после личного обращения в банк, говорится в письме ЦБ.

«Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит», — заявил директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что данные рекомендации разработаны после консультаций с банками и позволяют оперативно приостанавливать операции дропперов — лиц, использующих дистанционные каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег.

Ранее «Эксперт» писал, что мошенники на фоне санкций стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговые сайты, которые собирают персональные данные или данные банковских карт. В целях защиты денежных средств банки рекомендуют россиянам не разглашать третьим лицам персональные данные и информацию о банковских картах, включая пароли и SMS-коды от банковского приложения или личного кабинета. Также при оплате необходимо использовать только проверенные сайты и проверять ссылки, прежде чем переходить по ним. Если есть подозрение, что данные карты получили мошенники, ее необходимо заблокировать и перевыпустить.

