Денежная база в России снизилась еще на 174 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 8 апреля составил 14 трлн 718 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 1,17%, или на 174,4 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

1 апреля объем денежной базы в узком определении был равен 14 трлн 892,4 млрд рублей, 25 марта — 15 трлн 344,9 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%). С тех пор объем денежной базы уменьшается, показатель уже практически достиг уровня 18 февраля (14,496 трлн рублей).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что за месяц с 1 марта по 1 апреля объем наличных денег, находящихся в обращении (вне Банка России), уменьшился на 972,8 млрд рублей (6,2%) и составил 14,842 трлн рублей. С начала текущего года показатель вырос на 774,2 млрд рублей, или на 5,5%. Объем наличных денег в обращении в России начал резко расти 24 февраля и уже на следующий день спрос достиг исторического максимума в 1,4 трлн рублей. По данным ЦБ на 1 марта, объем наличности составил 15,815 трлн рублей, за февраль показатель вырос на рекордные 2,031 трлн рублей.

