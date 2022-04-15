Дмитрий Медведев раскрыл, как в России будет усилен надзор за трудовыми мигрантами

«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причём со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае – отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», — заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Входе заседания он уточнил, что в настоящее время достоверная и полная информация о количестве трудовых мигрантов в нашей стране отсутствует. Однако над решением этой проблемы уже работают соответствующие ведомства.

«В условиях санкционного давления и недружественных действий в отношении нашей страны противодействие нелегальной миграции – это и борьба с распространение экстремизма и преступности. Сохраняются также риски, связанные с особо опасными инфекционными заболеваниями. Поэтому полная информация, которая получается во взаимодействии профильных служб поможет снизить эти угрозы», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее «Эксперт» писал, что из России начался отток трудовых мигрантов. По слома представителей диаспор, сейчас стало затруднительно отправлять денежные средства на родину. Если раньше мигранты пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк и ВТБ, то теперь денежные переводы по картам Mastercard и Visa невозможны.