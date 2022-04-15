«Дочка» Сбера начала тестирование сервиса беспилотной перевозки пассажиров в Москве

«Сберавтотех» (дочерняя структура Сбера), запустил в столице тестирование сервиса беспилотной перевозки пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.

«Весной 2022 года компания приступила к очередному этапу — тестированию сервиса беспилотной перевозки пассажиров. Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК "ЗИЛ"», — цитирует агентство пресс-релиз «Сберавтотеха».

Уточняется, что на данный момент сервис доступен только для сотрудников компании, в перспективе его географию планируют расширить для внешних пользователей.

«Автомобили перемещаются полностью в автономном режиме, осуществляют маневры с учетом дорожной ситуации, распознают сигналы светофоров и дорожные знаки, пропускают пешеходов, двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения», — указывается в сообщении. Отмечается, что в салоне на водительском месте находится инженер-испытатель.

Заказ беспилотника планируется наладить через приложение SberPortal.

В сентябре 2020 года стало известно, что новая компания Сбера, «Сберавтотех» собирается вывести первые беспилотники на дороги общего пользования в Москве.

В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в самое ближайшее время в российской столице будет внедрена система беспилотников. «За беспилотниками, наверное, будущее. Я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах. Но, тем не менее, такая система тестируется. И я думаю, что, конечно, она будет внедрена Москве повсеместно», — сказал столичный градоначальник. В январе сообщалось о запуске беспилотного такси «Яндекса».

«Сберавтотех» занимается разработкой цифрового транспорта. Основным направлением ее деятельности является разработка полного технологического стека беспилотников, включающего транспортные средства, программно-аппаратный комплекс и внутренние сервисы по работе с данными.