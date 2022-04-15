Эксперты ожидают роста цен на бензин не выше уровня инфляции

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе. На нем, в частности, обсудили долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. В мероприятии приняли участие члены правительства и аппарата президента, а также представители отрасли.

В частности, как заявил Владимир Путин, руководствоваться при принятии решений «и сейчас, и на годы вперёд — мы должны своими собственными интересами. В этой связи перед нашей нефтегазовой отраслью стоят три ключевые стратегические задачи».

Статья по теме: Российским бензоколонкам пообещали стабильность

Первой и самой основной задачей, по его словам, стала необходимость обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами нашего внутреннего рынка. Более того, в условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей. И чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно. Второе — необходимо диверсифицировать экспорт.

«Третье — это развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьёзно продвинулись в этом направлении, в этой сфере. Реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство, причём сделать это максимально быстро», — констатировал глава государства.

Также президент по итогам совещания дал ряд поручений, в числе которых — учет результатов этого совещания при подготовке обновленной Энергетической стратегии России. Ее горизонт планирования будет продлен до 2050 года, а саму стратегию нужно утвердить до 15 сентября текущего года.

Одной из мер, которые должны войти в документ, стало — независимо от внешней конъюнктуры — обеспечение достаточного предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке, причём по приемлемым ценам: для автовладельцев, транспортных компаний, для бизнеса в целом, и в том числе и аграрного. Все дополнительные решения на этот счёт также необходимо предусмотреть.

Статья по теме: Санкции помогли снизить цены на бензин в России

Аналитики, к которым обратился «Эксперт», сосредоточились в своих комментариях на механизме ценообразования и прогнозе цен на бензин.

Если смотреть на стоимость бензинов на бирже СПБМТБС, где торгуются нефтепродукты для оптового российского рынка, то отчетливо видно резкое падение цен, произошедшее с конца февраля по 7 марта, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Примерно на 20-23% был провал в ценах. Это связано с резким выбросом объемов нефтепродуктов, не ушедших на экспорт из-за финансовых и логистических санкций, на внутренний рынок.

После этого наблюдалось небольшое восстановление цен, примерно на 12-14%. Однако снижение цен постепенно возобновилось, хотя в настоящее оно носит плавный характер.

Розничные цены на бензин также отреагировали небольшим снижением на провал цен в опте, но значительного изменения не произошло, продолжает аналитик. Связано это с действующим механизмом демпфера, который работает, исходя из экспортного нетбэка.



Вопрос о сохранении привязки цен внутреннего рынка к экспортным нетбэкам по многим видам сырья в настоящее время поднимается все настойчивее, отмечает эксперт. Именно этот механизм приводит к постоянному росту инфляции в стране, но также способствует росту производства и экономики при наращивании экспортных поставок.

В условиях сокращения экспорта привязка к экспортным нетбэкам и мировым ценам становится излишней для российской экономики, хотя для полной отвязки от мировых цен внутри РФ пока не существует собственного ценообразования, говорит Оксана Лукичева. Более того, экспортеры не приветствуют отвязку внутреннего рынка от мирового, надеясь восстановить объемы экспорта. Не далее, как вчера, вышла новость о том, что правительство РФ обсуждает перечень сырьевых позиций и сделок, которые не будут подпадать под запрет ФАС на привязку к мировым ценам или к иностранной валюте. Продукцию нефтегазовой отрасли предлагают включить в перечень исключений, т.е. привязку к мировым ценам предлагают оставить.

В отрасли давно ходят разговоры о необходимости отмены демпферного механизма. Он позволяет сглаживать колебания цен на внутреннем розничном рынке нефтепродуктов при росте цен на мировом рынке, но этот же механизм также не дает ценам на нефтепродукты внутри России заметно снижаться при падении мировых цен. Однако Минэнерго пока обсуждает внесение изменений в механизм демпфера, считая его работающим. Если и будут какие-то изменения, то не ранее конца текущего года, прогнозирует Оксана Лукичева.

В связи с этим, полагает она, не стоит быть слишком оптимистичными по поводу вероятного снижения цен на нефтепродукты внутри России, а также по общему сокращению издержек на энергию. В лучшем случае, цены на них будут расти ниже инфляции либо стагнировать вблизи текущих уровней, так как внутренний рынок в нынешних условиях является основой для выживания бизнеса.

Согласно данным Росстата, средние розничные цены на бензин за период с 26 марта по 1 апреля снизились на 2 копейки до 50,83 рубля за литр. Собственно, 2 копейки — это ничтожно мало, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Проще сказать, что они остались на месте.

Что ждать от цен на топливо к маю месяцу? В 2022 году, считает эксперт, рост цен на автомобильное топливо продолжится. Произойдет это по двум причинам: рост инфляции в стране и увеличение издержек производства. Стоимость топлива на внутреннем рынке в России зачастую диктуют не спрос и предложение, а принцип экспортной альтернативы. Россия — один из главных поставщиков нефти на мировой рынок, и в зависимости от ее цены нефтяные компании начинают колебаться в выборе адреса ее поставки на внешний или внутренний рынок.

При росте стоимости нефти на мировом рынке возникает больше оснований для ее экспорта. В этом случае, объясняет эксперт, начинает падать производство продуктов переработки, в частности бензина, внутри страны. События на Украине и введенные санкции против России привели к удорожанию нефти на мировом рынке и обесцениванию рубля. Предполагаемое введение пошлин ЕС на импорт нефти из России, приведет к дальнейшему росту цен на бензин в Европе. Российские компании получат еще один стимул для скорейшего перенаправления поставок энергоресурсов на Восток.

Однако необходимо время для проработки новой логистики, заключения контактов на поставку, фрахт и выбор банков для проведения финансовых расчетов в условиях веденных Евросоюзом и США банковских ограничений. С этим есть определенные сложности. Поэтому альтернатива пока одна — перенаправление топливных потоков на внутренний рынок. В связи с ростом мировых цен на нефть, для сдерживания стоимости горючего на внутреннем рынке Правительством внесены коррективы в формулу демпфирующего механизма, повышены нормативы продаж топлива через биржу.



При этом, указывает Валерий Корнейчук, на внутреннем рынке уже намечается затоваривание — НПЗ забиты продуктами нефтепереработки, мазут девать некуда. Это обуславливает стагнацию цен на бензин в отличие от цен в европейских странах и США, где они уже перевалили за 2,5 евро за литр и 1 доллар соответственно. Следует отметить рост издержек из-за необходимости поддержки работоспособности оборудования, которое в большей своей части является импортным. А поставка импортного оборудования и запасных частей к нему приостановлена Евросоюзом.

Традиционно в апреле — начале мая ряд НПЗ останавливаются на плановый ремонт. После такой остановки ситуация на рынке благоприятствует росту спроса на бензин и соответственно повышению цен на него. Так что наблюдаемое на рынке затишье носит временный характер. Вскоре мы дождемся начала повышательного тренда в ценах на топливо. Каков он будет? Негласно нефтяные компании стараются придерживаться неофициального соглашения с правительством, по которому рост цен на топливо не может превышать уровень инфляции.

Причем это может осуществляться в ущерб прибыльности для АЗС, считает Валерий Корнейчук. Такое соглашение страхует топливный рынок от резких скачков цен в условиях геополитической нестабильности. Таким образом, мы рассчитываем на то, говорит он, что цены на бензин в 2022 году будут ограничены уровнем инфляции, которая уже достигла по итогам марта 2022 года 16, 69 % годовых.