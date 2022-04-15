США столкнулись с неприятными последствиями из-за отправки газа в Европу

Европа намерена отказаться от российских энергоносителей и вследствие этого вынуждена сейчас играть все более заметную роль на глобальном рынке сжиженного газа (СПГ). Естественно, американские газовики с радостью готовы помочь своим европейским союзникам. Ослепленные высокими ценами, они при этом порой забывают о внутреннем рынке и собственных потребителях, которые тоже нуждаются в газе. Причем, в газе дешевом, а не таком дорогом, как за Атлантикой и Тихим океаном.
Во время мартовской поездки в Европу президент Байден пообещал европейцам поставить до конца года еще 15 млрд м³ сжиженного газа. Между тем, Европе нужно как минимум до 2030 года ежегодно 50 млрд м³ американского СПГ. В начале 2022 года она, кстати, уже стала главным покупателем СПГ у Америки, купив за первые три месяца года 12,5 млрд м³. Но существует одна большая проблема — большой дисбаланс между спросом и предложением. Дело в том, что Wood Mac ожидает в этом году рост спроса Старого Света на СПГ на 25 млн тонн, а глобальная газовая отрасль, напоминает Oil Price, может предложить только 17 млн дополнительных тонн.
Признаки этого дисбаланса уже заметны в Соединенных Штатах, где цены на природный газ на прошлой неделе выросли до максимального за последние 13 лет уровня. Специалисты считают, что немного в таком скачке цен виновато ралли на угольном рынке, но главный «виновник» — стремительно растущий экспорт сжиженного газа через Атлантику. При этом цены акций американских газовых компаний идут вниз. По данным Управления энергетической информации (IEA), 24 -31 марта они, например, были ниже средних за пятилетку на 17%! Этот обвал эксперты тоже объясняют ростом экспорта СПГ.
Лето, по традиции, сезон, когда по очевидным причинам спрос на газ снижается. Цены могут в целом стабилизироваться, но экспорт американского газа продолжится ударными темпами, потому что в европейских хранилищах сейчас много свободного места — они существенно опустели к середине весны. Летом и особенно осенью экспорт начнет расти, потому что необходимо готовиться к зиме.
В начале апреля американские газовики встретились с представителями ряда европейских государств, которые хотят увеличить закупки СПГ у США. Для увеличения добычи необходимы инвестиции. Газовики готовы раскошеливаться и наращивать добычу, но они должны быть уверены в долговременности сотрудничества со Старым Светом, чтобы их крупные вложения окупились.
Большинство европейских стран, стремящихся нарастить поставки американского СПГ, не относятся к крупным потребителям. Кроме мелких потребителей типа Болгарии и Латвии, во встрече участвовали и крупные потребители типа Франции и Германии, долговременное сотрудничество с которыми американских газовиков, конечно, очень интересует.
Спрос на газ в ближайшие годы будет расти не только в Европе, но и в Азии, многие страны которой всерьез намерены бороться за чистоту воздуха. Стремясь сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу, они хотят потреблять меньше ископаемых видов топлива и, в первую очередь, конечно, угля и увеличить потребление относительно чистого газа. Не удивительно, что Азия в последнее время вкладывает миллиарды в газовую импортную инфраструктуру. Впереди всех, как обычно Китай, где сейчас строится свыше трех десятков новых СПГ-терминалов.
Увеличение экспорта американского газа будет иметь неприятные последствия для самих США — неизбежный рост цен на голубое топливо на внутреннем рынке. Это значит, что американцам следует готовиться больше платить не только за бензин, но и за многое другое, включая, в первую очередь, электроэнергию.