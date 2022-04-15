США столкнулись с неприятными последствиями из-за отправки газа в Европу

Европа намерена отказаться от российских энергоносителей и вследствие этого вынуждена сейчас играть все более заметную роль на глобальном рынке сжиженного газа (СПГ). Естественно, американские газовики с радостью готовы помочь своим европейским союзникам. Ослепленные высокими ценами, они при этом порой забывают о внутреннем рынке и собственных потребителях, которые тоже нуждаются в газе. Причем, в газе дешевом, а не таком дорогом, как за Атлантикой и Тихим океаном.

Во время мартовской поездки в Европу президент Байден пообещал европейцам поставить до конца года еще 15 млрд м³ сжиженного газа. Между тем, Европе нужно как минимум до 2030 года ежегодно 50 млрд м³ американского СПГ. В начале 2022 года она, кстати, уже стала главным покупателем СПГ у Америки, купив за первые три месяца года 12,5 млрд м³. Но существует одна большая проблема — большой дисбаланс между спросом и предложением. Дело в том, что Wood Mac ожидает в этом году рост спроса Старого Света на СПГ на 25 млн тонн, а глобальная газовая отрасль, напоминает Oil Price, может предложить только 17 млн дополнительных тонн.