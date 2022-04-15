Госдума внесет около 25 поправок в законопроект о гражданстве

Законопроект о гражданстве будет доработан и в него будет внесено около 25 поправок, сообщил ТАСС 15 апреля председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Второе чтение ожидается через три месяца. 5 апреля парламент единогласно принял законопроект в первом чтении, добавили в Госдуме.

«Документ будет исправлен во многих пунктах. Будет много вопросов, связанных с совместными детьми от совместных браков и соотечественниками. Много, около 25 поправок. Через три месяца пройдет второе чтение», — ответил он на вопрос о сроках второго чтения и пересмотра законопроекта.

В конце декабря 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму проект основного закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ, в частности, предусматривает сокращение количества требований для получения гражданства РФ более чем для 20 категорий лиц. В то же время законопроект расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой лишение гражданства для лиц, которые ранее получили российское гражданство.

Так, мера может затронуть лиц, совершивших террористические преступления, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Гражданство также может быть прекращено, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.

