Кабмин выделит авиакомпаниям средства на компенсации за отмененные полеты

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, которое поможет гражданам вернуть деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кабинета министров.

«Распоряжение о выделении на эти цели 19,5 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Деньги будут переведены на счета авиакомпаний, которые, в свою очередь, вернут их гражданам в счет стоимости билетов.

«Государственная поддержка позволит перевозчикам сэкономить собственные оборотные средства, а значит у них появятся финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», — говорится в сообщении Кабинета министров.

Агентство сообщает, что премьер Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении более 1,5 млрд рублей на компенсацию эксплуатационных расходов аэропортов в южных и центральных регионах России.