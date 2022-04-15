Качественный сахар выпускают в России

В конце марта Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запасов сахара в РФ достаточно до нового урожая сахарной свеклы. Это подтверждают и руководители российских регионов, и отраслевой Союз сахаропроизводителей. Да, сахара хватит. В этом году для обеспечения гарантированного баланса на рынке крупнейший агрохолдинг России, лидер свеклосахарной отрасли Группа компаний «Продимекс» закупила сахар-сырец в Бразилии, и с начала апреля ведется его активная переработка на предприятиях «Продимекса». До этого несколько лет импортное сырье не требовалось – было достаточно собственного, российского: с 2016 года сахар-сырец в нашей стране почти не перерабатывался, поскольку отечественные сахарные заводы производили сахар из российской сахарной свеклы. Давайте разберемся – что же это за сахар, выпускаемый крупнейшим отечественным производителем Группой компаний «Продимекс», отличается ли свекловичный сахар от сырцового, и какого качества сахар в приоритете у российских потребителей.

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что сахар, производимый «Продимексом» из импортного сахара-сырца, соответствует тому же ГОСТу, что и свекловичный, выработанный из российской сахарной свеклы. Эти продукты идентичны по своим характеристикам: потребитель получает сахар, соответствующий всем стандартам качества. Плюс, «Продимекс» отслеживает качество произведенной продукции на всех этапах - она проходит многоступенчатый контроль в лабораториях Группы компаний. Стоит отметить, что по прибытии в Россию сахара-сырца, закупленного в Бразилии, «Продимекс» привлек сюрвейеров, которые осуществляли контроль качества в процессе транспортировки.

Межгосударственным стандартам – ГОСТам, соответствует весь сахар, выпускаемый Группой компаний «Продимекс»: это ГОСТ 33222-2015. Данный стандарт объединяет несколько категорий сахара, которые незначительно отличаются друг от друга по качественным показателям. Эти категории обозначаются на упаковках - например, маркировкой «Экстра» или аббревиатурой ТС. Чем выше категория сахара, тем он более очищен. Белый сахар высшей категории - «Экстра» - содержит не менее 99,80% очищенной кристаллизованной сахарозы. Белый сахар категорий ТС1 и ТС2 должен содержать не менее 99,70% кристаллизованной сахарозы. Категорией ТС3 обозначается фабричный сахар с содержанием кристаллизованной сахарозы не менее 99,50%. Для сахара последней категории характерен желтоватый оттенок, это также регламентировано ГОСТом.

Сахар — один из самых чистых продуктов в мире. Он на 99,7% состоит из сахарозы — природного углевода и «аккумулятора» солнечной энергии, получаемой растениями в процессе фотосинтеза. Наибольший процент сахарозы содержится в сахарной свёкле, которую «Продимекс» используем в производстве. На всех этапах тщательно контролируется соблюдение технологии, поэтому сахароза из корнеплода напрямую попадает в готовый продукт, сохраняя свои природные свойства.

Самая популярная категория сахара у потребителя, имеющая стабильно высокий спрос – ТС2. Именно ей соответствует наибольший объем выпускаемого сахара. Сахар категории «Экстра» - премиальный продукт, он чуть дороже в рознице. Такой сахар выпускается для продажи в розничных сетях в мелкой фасовке. Сахар категории «Экстра» производится также для нужд различных отраслей – фармацевтики, производителей детского питания, напитков и кондитерских изделий премиальных категорий.

Для удобства потребителя, ориентируясь на их запросы, «Продимекс» выпускает сахар в разнообразной упаковке. Есть сахар в стиках по 5 г, который можно увидеть в заведениях общепита – это гарантирует сохранение качества сахара при минимальной потребности – для чашки чая или кофе. Сахар в биг-бэгах по 1000 кг, соответственно, востребован у оптовых покупателей. В розничной торговле под маркой «Продимекс» можно купить сахар-песок в традиционных упаковках по 1кг, а также 5кг и 10 кг. Кусковой прессованный сахар по 0,5 и 1кг также пользуется спросом у потребителя. Под премиальной маркой «Naturiqa» Группа компаний «Продимекс» выпускает сахар-песок категории «Экстра» по 0,9 кг и кусковой прессованный сахар по 0,5 и 1 кг. Кстати, оригинальная упаковка для кускового сахара 1 кг и 0,5 кг «Naturiqa» признана лучшей в номинации «Упаковка для продовольственных товаров и напитков» на XV ежегодном конкурсе «ПродЭкстраПак-2020».

14 сахарных заводов Группы компаний «Продимекс» расположены в 6 регионах России, и в каждом регионе возможности производства позволяют выпускать сахар всех категорий. За последние 10 лет «Продимекс» последовательно модернизировал оборудование на заводах в соответствии с мировыми стандартами. В настоящий момент свеклоперерабатывающие, сокоочистительное, выпарное, теплообменное, кристализационное, сахаросушильное, как и оборудование по другим направлениям на предприятиях «Продимекса» является самым современным в отрасли.

Для «Продимекса» безопасность продукции, наравне с качеством, является безусловным приоритетом. Четыре сахарных завода, входящие в Группу компаний, сертифицированы по международному стандарту менеджмента и безопасности FSSI 22000. Также, в соответствии с техрегламентом ТР ТС 021/2011 Таможенного союза, на всех заводах внедрена система HACCP, позволяющая повышать безопасность продуктов питания. Сахар – социально значимый, массовый продукт, поэтому контроль его качества и безопасности ставится российскими производителями во главу угла.

Сегодня, в условиях повышенного спроса на сахар, Группа компаний «Продимекс» стабильно производит и поставляет продукцию для всех категорий потребителей. За 30 лет работы «Продимекс» зарекомендовал себя как надежный партнер. Производство высококачественного сахара и его бесперебойные поставки имеют огромное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны.

Группа компаний «Продимекс» — один из крупнейших отечественных агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли в России. «Продимекс» контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах России – в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В состав Группы компаний входят 14 сахарных заводов. Суммарный объем производства сахара в год составляет свыше 1 млн. тонн. Также «Продимекс» ежегодно производит свыше 7,5 млн. тонн продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн. тонн зерновых, зернобобовых и масличных. Основной владелец Группы компаний «Продимекс» — Игорь Худокормов. Количество сотрудников на предприятиях Группы компаний насчитывает свыше 13 тыс. человек.