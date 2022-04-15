Камчатская пекарня начала производить хлеб с добавлением водорослей

Камчатская пекарня «Вегетория» представила новый продукт — хлеб «Морской» с добавкой вытяжки из камчатских водорослей.

Как сообщает пресс-служба администрации Камчатского края, производство уже отлажено, новинку можно приобрести в торговых точках региона. Отмечается, что добавку разработали сотрудники Камчатского государственного технического университета.

«Мы хотим, чтобы у камчатцев была возможность есть вкусный и полезный продукт. Когда мы узнали, что камчатские ученые сделали из бурых водорослей удивительный инновационный продукт — альгинатный гель, решили, что должны использовать эту полезную добавку в своих продуктах. Так у нас появился хлеб "Морской" с альгинатным гелем. 50 граммов чистого альгината в каждой буханке», — рассказал владелец хлебопекарни Максим Кассап.

Отмечается, что Камчатский государственный технический университет уже несколько лет ведет разработки уникальных добавок из водорослей, часть их уже активно применяется в пищевой промышленности.

Бурые морские водоросли содержат большое количество полезных компонентов и обладают высокой питательной ценностью. В их состав входит йод, кальций, бром, магний, а также витамины различных групп и другие элементы. Употребление этого продукта, в частности, способствует активизации деятельности головного мозга. Кроме того, бурые водоросли считаются эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта и атеросклероза.

В настоящий момент «Вегетория» разработает над новыми видами хлеба с добавками из камчатских дикоросов.

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