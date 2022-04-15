Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокацию США

Несмотря на очевидность утверждения о том, что враждовать сразу с двумя серьезными противниками, как минимум, не выгодно, Белый дом нагнетает напряженность в отношениях не только с Россией, но со своим главным соперником на международной арене - Китаем.

У китайцев две ярко-красные линии, переступать за которые они не разрешают никому: это Тибет и Тайвань. Причем, остров в Восточно-Китайском море, который в Пекине считают отколовшейся провинцией, по их глубокому убеждению рано или поздно обязательно вернется в состав «главного» Китая. В последние годы в Вашингтоне по ряду причин решили сделать ставку на мятежный остров, отделенный от материкового Китая Тайваньским проливом.

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15 апреля в районе Тайваня проходят китайские военные учения. Едва ли следует считать случайностью то, что они совпали с прилетевшей в Тайбэй группой из шести американских сенаторов. На визитеров из далекой Америки отреагировали не только китайские дипломаты, но и китайские военные, заявившие, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена прицельно реагировать на «неправильные сигналы», отправляемые Соединенными Штатами.

В Пекине крайне болезненно реагируют на любые контакты с Тайванем, особенно противников. Поэтому военным учениям с боевыми истребителями и фрегатами мало кто удивился.

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«Эта операция (учения) является ответом на последние неправильные сигналы, отправленные Соединенными Штатами по вопросу Тайваня,- объяснил в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) представитель командования Восточным театром военных действий НОАК Ши Илу. - Плохие действия и трюки США абсолютно тщетны и крайне опасны. Тот, кто играет с огнем, рискует поджечь себя».

Ши не назвал «неправильный сигнал» Вашингтона. Это прилетевшие в Тайбэй в четверг вечером из Австралии с необъявленным двухдневным визитом американские сенаторы во главе с главой Комитета по международным отношениям Сената США Бобом Менендесом. Они явились в Тайбэй продемонстрировать тайваньцам поддержку США перед растущим давлением со стороны Китая. На встрече с президентом Тайваня Цай Инвэнь Менендес назвал остров «страной глобального значения» и заверил, что его безопасность очень важна для всего мира.

В Пекине, конечно, обратили внимание на слово «страна», потому что считают Тайвань своей провинцией. США не поддерживают официальные дипломатические отношения с Тайванем и формально соглашаются с пекинской политикой «одного Китая», согласно которой единственным представителем китайского народа является КНР, но это не мешает американцам поддерживать Тайвань и поставлять Тайбэю оружие.

Между прочим, слова о важности Тайваня не так уж и далеки от действительности. На Тайване высокоразвитая экономика, которая, например, производит порядка 90% полупроводников на планете.

При Байдене поддержка Тайваня Америкой усилилась. Высокопоставленные члены администрации, включая самого президента, неоднократно говорили о своей «непоколебимой» решимости защищать остров, который является оплотом демократии.

Между Пекином и Вашингтоном много разногласий. Большинство носит экономический и торговый характер. Что же касается политических разногласий, то одним из главных несомненно является Тайвань. США не упускают возможности задеть Пекин и подчеркивают свою поддержку Тайваня при каждом удобном и неудобном случае.

«Мы будем стоять плечом к плечу с вами,- пообещал сенатор Грэм в ходе встречи с Цай Инвэнь. - Бросить Тайвань будет означать отказ от демократии и свободы». Кроме президента, американские сенаторы планируют встретиться и с министром обороны Тайваня Чиу Кочэном.