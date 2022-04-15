Колонна украинских войск попыталась прорваться к заводу «Азовсталь» в Мариуполе

Колонна украинских войск совершила попытку прорыва к заводу «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на военных Донецкой народной республики. По их данным, прорыв удалось предотвратить. В свою очередь корреспондент агентства рассказал, что около 200 человек с техникой пытались прорваться к заводу «Азовсталь» по Итальянской улице.

«Подразделения российской армии и ДНР не позволили это сделать. Военные России и ДНР успешно предотвратили попытку украинского прорыва – колонна до завода не дошла. Эта информация уточняется», – подчеркнул корреспондент.

Ранее «Эксперт» сообщал, что с начала апреля в Мариуполе работает новая администрация, созданная распоряжением главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Администрация создана в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, функционирования предприятий, учреждений, организаций, а также иных объектов на территории освобождённых населённых пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины.

