Кто лечит животных

Заболевания сельскохозяйственных животных приводят к потере около 20% общемировых объемов производства, создавая угрозу для глобальной продовольственной безопасности, и в этой перспективе отечественное сельское хозяйство играет значимую роль.

Так, в 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции из России впервые в новой истории превысил импорт, а в 2021 году рост объема экспорта мясной и молочной продукции составил более 25% по сравнению с показателями прошлого года.

Такие показатели стали возможными не в последнюю очередь за счет внедрения эффективных инструментов, направленных на контроль заболеваемости и минимизацию рисков наступления опасных болезней через внедрение новых ветеринарных решений.

В этой связи доступность качественных ветеринарных лекарственных препаратов для агропредприятий является ключевым условием профилактики заболеваний, а значит дальнейшего развития и роста производства. Мировой опыт показывает, что агропредприятия все больше двигаются в сторону увеличения ресурсов, направляемых на поддержание здоровья животных за счет оптимизации всего цикла производства.

На сегодняшний день зарубежные ветеринарные препараты составляют порядка 50% в натуральном выражении и 70% в денежном от общего объема российского рынка – большинство агропредприятий используют в производстве именно импортные препараты.

Несмотря на объективные трудности, с которыми сталкиваются производители и импортеры в текущей ситуации, крупнейшие зарубежные производители ветеринарной продукции продолжают поставлять препараты по всем ключевым направлениям сельскохозяйственных животных: птицеводство, свиноводство и крупный рогатый скот, что позволяет российскому сельскому хозяйству сохранять темпы производства и обеспечивать российский и международные рынки качественной продукцией.

«Некоторые зарубежные перевозчики отказываются от доставок в Россию из-за отказов страховых компаний в работе с грузами, адресованными в нашу страну. Также увеличилось время прохождения таможенных процедур досмотра на российской границе. Сложнее стало исполнять требования государственного регулирования – проводить инспекции Правил надлежащей производственной практики (GMP) предприятий, доставлять по запросу государственных органов образцы и реагенты в рамках государственного контроля ветеринарных лекарственных препаратов» - говорит председатель правления Ассоциации Ветеринарных Фармацевтических Производителей АВФАРМ Артем Кондрашов.

Тем не менее, крупнейшие иностранные компании-поставщики ветеринарных препаратов прикладывают дополнительные усилия для нейтрализации сбоев в поставках и каких-либо внештатных ситуаций в отгрузках не наблюдается.

В Ассоциации АВФАРМ также отмечают, что сообщения некоторых СМИ о дефиците зарубежных ветеринарных препаратов не соответствуют действительности:

«Для оперативного решения возможных проблем с доступностью ветеринарных препаратов, мы запустили собственную горячую линию 8-800-250-88-09, цель которой – не допускать необоснованной паники и информировать при необходимости производителей, импортеров и дистрибьюторов об обращениях физических лиц для скорейшего исправления ситуации. Со стороны АВФАРМ каких-либо сбоев в поставках мы не наблюдаем».

Роста не избежать?

Во всех секторах экономики наблюдается рост цен на товары, что связано со множеством факторов, от инфляции и курса рубля до разрыва логистических цепочек.

При этом в ветеринарии стоимость как зарубежных, так и многих отечественных ветеринарных препаратов во многом зависит от валютной составляющей – фармацевтические субстанции и компоненты, а также транспортные тарифы номинированы в иностранной валюте, и если номинальная стоимость сырья и услуг поменялась незначительно, то конечная стоимость в рублях для производителей выросла.

При этом, отмечают в АВФАРМ, крупнейшие зарубежные компании стремятся сохранить доступность качественных ветеринарных препаратов и прилагают дополнительные усилия для сдерживания роста цен на продукцию.

Вызовы логистического и валютного характера определенно создают сложности для рынка, однако основной барьер для производителей ветеринарных препаратов связан со спецификой российского регуляторного ландшафта.

«На сегодняшний день отечественным регулятором не признаются заключения третьих стран о соответствии иностранных производственных площадок требованиям Правил надлежащей производственной практики (GMP) ЕАЭС. С учетом эпидемиологических условий последних двух лет, а также новых транспортных барьеров, возникших в этом году, выездные инспекции иностранных площадок не могут проводиться, что препятствует сохранению доступа на российский рынок. Адаптация регуляторного подхода к организации инспекций GMP, регистрации и в будущем вводу в гражданский оборот – объективная потребность ветеринарного бизнеса. Уверен, что рынок справится с текущими сложностями, однако без соответствующей регуляторной базы мы рискуем потерять более 80% текущей номенклатуры как российских, так и зарубежных препаратов» - рассуждает Артем Кондрашов.

В этой связи крайне важным является недавнее Постановление Правительства РФ № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». В части ветеринарии документ автоматически продлевает ряд срочных разрешений, охватывая 55 лекарственных средств для ветеринарного применения, более 40% из которых представляют вакцины, необходимые для предотвращения распространения опасных болезней и снижающие потребность в применении антибиотиков.

Побороть резистентность

Говоря о продовольственной безопасности, стоит затронуть проблему неконтролируемого использования антибиотиков и развития антимикробной резистентности у животных, препятствующей их эффективному лечению.

Это проблема, с которой сталкивается весь мир, и ее решение зависит от скоординированных международных действий, в том числе в части обмена опытом. Россия уже ведет работу по гармонизации перечня ветеринарных лекарственных препаратов с основными международными документами Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), принимая меры по ограничению использования некоторых препаратов в лечебных целях.

«Работа над решением проблемы антимикробной резистентности – это прежде всего фокус на эффективном и ответственном использовании ветеринарных препаратов. Именно профилактика и ранняя диагностика опасных болезней являются основными условиями для обеспечения стабильной и долгосрочной продовольственной безопасности - говорит Артем Кондрашов. Поэтому важно отметить, что некоторые зарубежные производители продолжают реализацию программ по повышению осведомленности ветеринарных врачей и представителей агропредприятий в части ответственного использования антибиотиков».

Путь к стабильному рынку

Дальнейшее развитие отечественного ветеринарного рынка, существующего, как и многие другие ключевые отрасли, в кооперации с международной средой, зарубежными партнерами и производителями, обусловлено мобилизацией диалога российского экспертного, делового и регуляторного сообществ.

В медицинской отрасли Правительство РФ совсем недавно приняло ряд мер, направленных на упрощение процедуры регистрации лекарств до конца 2023 года для минимизации возможных проблем с поставками.

«В части фармацевтических изделий были разрешены ввоз и продажа зарегистрированных препаратов в упаковках, предназначенных для продажи в иностранных государствах. АВФАРМ направляла соответствующие запросы и для ветеринарных лекарственных препаратов и мы надеемся, что Правительство предпримет этот шаг и для ветеринарной индустрии» - комментируют меры поддержки фармацевтического рынка в АВФАРМ.