Курс рубля вернулся в коридор

Рубль — сила!
Торги на рынках Мосбиржи сегодня прошли спокойно. Западные биржи не работали по случаю католической Страстной пятницы, зарубежные политики также решили помолчать. В результате рынок остался как без рыночных индикаторов, так и без новостного фона, и в нынешней ситуации это стало позитивом.
Так что рублю ничего не мешало отыгрывать свою фундаментальную силу. Спекулянты же осторожно фиксировать прибыль, после неудачной попытки продавить рубль на информации о подготовке Банком России снижения норматива обязательной продажи валютной выручки.
Объемы торгов рублем сегодня упали более чем на треть по сравнению со средним значением текущей недели. В результате рубль вернулся в хорошо проторгованный диапазон 79-80 руб. за доллар, закрывшись на 0,5 копейки ниже верхней его границы.
На следующей неделе начинается подготовка к налоговому периоду, когда крупным компаниям нужно будет выплатить налоги в бюджет. Как правило, в это время рубль укрепляется, поскольку экспортеры увеличивают продажу валютной выручки. Есть мнение, что сейчас не все компании исполняют требование продавать 80% валютной выручки в трехдневный срок.
Воспрепятствовать росту рубля на какое-то время может очередное усиление антироссийской риторики или введение жестких санкций.
Внимательно валютные трейдеры наблюдают и за новостями относительно планов покупки Европой российских нефти и газа — в том числе перехода на схему «газ за рубли». Пока по этим темам новости приходят достаточно противоречивые.
Ставка на Китай
Не исключено, что в среднесрочной перспективе рубль получит поддержку от Китая. Дело в том, что на этой неделе доходности государственных облигаций США и Китая сравнялись. Доходности эталонных 10-летних американских казначейских облигаций выросли до примерно 2,7% годовых на фоне ожидания ускоренного повышения ставки ФРС США.
Китайские же суверенные бонды снизились примерно до такой же величины.
Корень проблемы кроется в инфляции. В США она достигла 8,5% в годовом исчислении, и Федрезерву не остается ничего другого, как ужесточать денежно-кредитную политику для обуздания роста цен.
У Китая никаких проблем с инфляцией нет — она находится на уровне 1,5%. В таких условиях для стимулирования роста экономики, подкошенной коронавирусными локдаунами, власти Китая вполне могут смягчить монетарную политику.
Однако обязательства США считаются гораздо более надежными, чем Китая, и очень вероятен переток средств из китайских бондов в UST. Поэтому Китай будет стремиться привлекать внешнее финансирование из стран, которые не могут или боятся вкладываться в бумаги США. И тут главным претендентом выступает Россия. Но для этого необходимо сохранение профицита валюты на Московской бирже — чтобы на «излишки» можно было покупать китайские бонды.
Не исключено, что в связи с этим Китай увеличит закупки российского сырья.
Рынок акций настораживает
Торги российскими акциями по инерции открылись снижением. Но уже к обеду значительная часть просадки была выкуплена.
Осторожным спросом пользовались бумаги финансового сектора, подвергшиеся наибольшим распродажам на этой неделе.
Почти половину вчерашнего 8-процентного снижения отыграл крупнейший российский производитель сжиженного природного газа «НоваТЭК». Подорожал и «Газпром».
Рост котировок газовых компаний говорит о том, что инвесторы не очень верят в то, что британская National Grid может реально снизить зависимость Европы от российского газа. National Grid заявила, что планирует поставлять по трубопроводам в Бельгию и Нидерланды газ из Норвегии и покупаемый СПГ. О том, какие объемы могут быть транспортированы, и какая может быть цена такого газа, западные СМИ скромно умалчивают.
В лидерах снижения сегодня опять акции золотодобывающей компании «Петропавловск». За неделю капитализация эмитента снизилась более чем на четверть. На фоне роста золота просадка выглядит очень большой, и желание ее выкупить будет нарастать. Но для совершения каких-либо действий с бумагой этого эмитента стоит очень четко понимать финансовое положение компании.
В целом же ситуация на российском рынке акций складывается тревожная: снижение котировок может возобновиться в любой момент.
«Геополитика остается основным драйвером: конфликт находится на линии обострения и затягивается. И поскольку акции — это по-прежнему рисковый актив, рынок находится под давлением, - предупреждает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. - Кроме того, после отмены 12-процентной комиссии за покупку отдельных валют на бирже, часть инвесторов, вероятно, решила переложиться в валюту или золото. Допускаю также, что в биржевой “стакан” могло поступить предложение акций, которые были куплены на внебиржевом рынке с дисконтом, когда акции не торговались, чтобы сейчас зафиксировать прибыль».
На текущий момент эксперт не видит предпосылок к развороту этого краткосрочного понижательного тренда и полагает, что нисходящая тенденция может сохраниться.