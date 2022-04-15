Курс рубля вернулся в коридор

Рубль — сила!

Торги на рынках Мосбиржи сегодня прошли спокойно. Западные биржи не работали по случаю католической Страстной пятницы, зарубежные политики также решили помолчать. В результате рынок остался как без рыночных индикаторов, так и без новостного фона, и в нынешней ситуации это стало позитивом.

Так что рублю ничего не мешало отыгрывать свою фундаментальную силу. Спекулянты же осторожно фиксировать прибыль, после неудачной попытки продавить рубль на информации о подготовке Банком России снижения норматива обязательной продажи валютной выручки.

Объемы торгов рублем сегодня упали более чем на треть по сравнению со средним значением текущей недели. В результате рубль вернулся в хорошо проторгованный диапазон 79-80 руб. за доллар, закрывшись на 0,5 копейки ниже верхней его границы.

На следующей неделе начинается подготовка к налоговому периоду, когда крупным компаниям нужно будет выплатить налоги в бюджет. Как правило, в это время рубль укрепляется, поскольку экспортеры увеличивают продажу валютной выручки. Есть мнение, что сейчас не все компании исполняют требование продавать 80% валютной выручки в трехдневный срок.

Воспрепятствовать росту рубля на какое-то время может очередное усиление антироссийской риторики или введение жестких санкций.