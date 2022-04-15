Матвиенко предложила Китаю обсудить дедолларизацию мировой экономики

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила коллегам из Китая в рамках работы межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР обсудить вопросы трансформации валютной системы и дедолларизации мировой экономики.

Об этом она заявила на встрече с председателем ВСНП Поднебесной Ли Чжаньшу. По словам председателя Совфеда, сейчас не менее актуальными темами для обсуждения могут быть вопросы трансформации валютной системы и ускорившийся процесс дедолларизации мировой экономики, а также обмен опытом в области кибербезопасности, передаёт РИА Новости.

Матвиенко при этом напомнила, что КНР лидирует в качестве ведущего внешнеторгового партнера РФ. Так, двусторонний оборот между Москвой Пекином по итогам прошлого года вырос более чем на треть и вплотную приблизился к рекордной отметке в 140 млрд долл. США. К 2024 году объём взаимной торговли планируется дорастить до 200 млрд долл.

«Надеюсь, что в будущем мы будем говорить уже об объёмах взаимного оборота торговли между Россией и Китаем, называя цифры в юанях и рублях», – резюмировала Матвиенко.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем в настоящее время развивается нормально и в запланированном объёме.

Политик выразил уверенность, что научно-техническое сотрудничество является важной частью делового взаимодействия между Пекином и Москвой. Он также подчеркнул, что в последнее время совместная научная работа двух стран «сохраняет хорошую динамику».

