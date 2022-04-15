МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс

Министерство по чрезвычайным ситуациям России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Четырнадцать автоколонн, состоящих из 79 большегрузных автомобилей МЧС России, доставили более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Груз включал воду в бутылках, детское питание, продукты питания и предметы первой необходимости», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в этот раз были доставлены строительные материалы.

Кроме того, МЧС продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины.

Всего за три недели выплаты в размере десяти тысяч рублей получили более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций, добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что пункты выдачи работают ежедневно, включая выходные дни.