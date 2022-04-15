Минобороны: крейсер «Москва» затонул при буксировке во время шторма

Ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул во время буксировки в шторм, сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны.

Ранее на крейсере случился пожар, после чего корабль получил повреждения из-за детонации боеприпасов.

«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных во время пожара от детонации боеприпасов, корабль потерял устойчивость. В условиях штормовых морских волн корабль затонул» , - сообщили в военном ведомстве.

О пожаре на крейсере «Москва» Министерство обороны сообщило в ночь на 14 апреля. Экипаж был полностью эвакуирован. В то же время основное ракетное вооружение не было повреждено, источник пожара был локализован, и корабль остался на плаву.

«Москва» - флагман Черноморского флота, головной проект 1164 проекта «Атлант», был введён в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава».