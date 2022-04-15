На Урале запустили производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды

Предприятие «Огнеупоры» (город Богданович Свердловской области) запустило производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды и промышленных стоков.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент информполитики региона. Отмечается, что фильтры способны удерживать тяжелые металлы, такие как алюминий, марганец и цинк.

«Мы готовы поменять структуру внутреннего рынка не только в части импортозамещения сорбционно-фильтрующих материалов, но и снизить долю дорогостоящих зарубежных ионообменных смол, осмотических и ультрафильтрующих мембран, которые поставляются на рынок, преимущественно, из Европы и США. Свои фильтры мы тестировали в одном из европейских институтов гигиены, и оценки были не ниже тех, что показывают западные аналоги», — цитирует агентство гендиректора предприятия Алексея Юркова.

По словам Юркова, разработкой интересуется ряд промышленных предприятий. Договоры на поставку фильтров заключены с 12 заводами, среди которых металлургические производства и золотодобывающие компании.

Сообщается, что в текущем году «Огнеупоры» запустят еще одну площадку по изготовлению фильтров. В компании не исключают, что в будущем могут быть открыты дополнительные линии производства. Подчеркивается, что предприятие использует отечественное оборудование.

«Огнеупоры» начали свою деятельность в 1933 году, сейчас это одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по производству огнеупорных материалов и изделий. Компания выпускает огнеупорные материалы для сталелитейной промышленности, цветной металлургии, цементной и стекольной промышленности, а также химической и нефтехимической промышленности и энергетики.

Ранее «Эксперт» писал о том, что производитель магнитных систем и промышленного оборудования «ЭРГА» в течение месяца после введения санкций переориентировался на российских поставщиков и комплектующие, которые до этого закупались за рубежом.