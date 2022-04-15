Новая нормальность с Олегом Дерипаска

Россия оказалась под жесточайшим санкционным давлением. Это давление плюс разворачивающаяся в ответ на эти санкции мировая рецессия, по мнению предпринимателя Олега Дерипаска, грозят нам жестким экономическим кризисом. Угроза столь серьезна, что требует принципиального обновления всей экономической политики.

Коротко эту новую политику можно назвать так: от новой реальности к новой нормальности.

Ее цель - нормализовать жизнь так, чтобы в течение 10 лет построить общество среднего достатка для всех.

Ее средство - восстановить институты, которые будут обеспечивать уже доказавшую свою успешность модель рыночной конкурентной экономики, базирующейся на частной собственности, отказаться от госкапитализма.