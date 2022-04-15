Объем отгрузки московской электроники вырос на 11,4% до 26,5 млрд рублей в январе-феврале 2022 года

На 24-й международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica в Москве приняли участие около 40 столичных компаний. Во время мероприятия представители предприятий узнали о мерах поддержки и лично пообщались с представителями администрации города.

«За два месяца 2022 года в столице было выпущено около 65 миллионов электронных интегральных схем. Высокое качество продукции московского производства подтверждается ее широким использованием как в целом по стране, так и за рубежом: объем отгрузки предприятиями радиоэлектронной промышленности Москвы в январе-феврале составил 26,5 миллиарда рублей, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Столичные предприятия уделяют большое внимание вопросам, связанным с расширением сети контрагентов. Например, около 40 производителей и разработчиков представили свою продукцию на международной выставке электронной отрасли, прошедшей в Москве», - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Среди столичных компаний, принявших участие в выставке ExpoElectronica – разработчик микросхем НПЦ «Элвис», производитель электроники «МикроЭМ Технологии» и разработчик интегральных микросхем и полупроводниковых приборов «Ангстрем».

Во время мероприятия компаниям рассказали о компенсации затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты. Для этих целей в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства по решению мэра Москвы были направлены дополнительные 10 млрд рублей.

Также компании узнали о возможности арендовать землю в Москве за один рубль в год. Поддержку можно будет получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств. Всего предприятиям города доступно не менее 20 мер поддержки, среди которых льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов, которые также дают право на различные преференции.