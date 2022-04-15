Переговоры по Украине могли бы пройти в Белграде

На площадке Российского совета по международным делам (РСМД) прошел открытый экспертный онлайн-семинар, посвящённый российско-сербскому сотрудничеству. В числе прочего спикеры обсудили перспективы дальнейшего развития экономических взаимоотношений двух стран.

Крайне важным вопросом в рамках дискуссии стал вопрос о вероятности присоединения Белграда к антироссийским санкциям и способы дальнейшего сотрудничества между дружественными государствами.

Сербия испытывает мощное давления Запада, требующего присоединения страны к антироссийским санкциям. Однако Белград постарается ограничиться форматом «подключения к резолюциям и некоторым заявлениям», воздержавшись от более резких шагов, считает руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

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«Но я бы не стала связывать такую позицию исключительно с двусторонними отношениями России и Сербии. Эта игра строится на гораздо более изощренном, в хорошем смысле словам, балансе. Это баланс в целом между Востоком и Западом. То есть не только с Россией, но с Китаем и в меньшей степени — с Турцией и странами Персидского залива. И если Россия обеспечивает политическое крыло, то турки и арабы обеспечивают экономическое. При выпадения того или иного сегмента, система становится не очень устойчивой», — сообщила Екатерина Энтина.

По ее мнению, из всего существующего пакета санкций в худшем случае можно ожидать закрытия воздушного пространства в случае очень сильного давления на страну. Белград несколько раз заявлял, что введение экономических ограничений — это вход в зону витальных национальных интересов страны. Таким образом, присоединение к рестрикциям было бы констатацией факта отступления от собственных национальных интересов, заметила спикер.

«С другой стороны, можно вспомнить, что Россия в 1992 году присоединилась к полному пакету санкций против Югославии, но даже это не помешало развитию экономический отношений стран в “серой зоне”. И те сербские компании, которые не были в санкционном списке, активно сотрудничали с Москвой», — добавила Екатерина Энтина.

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Эксперт полагает, что на данный момент России стоило бы выступить сразу с двумя инициативами, которые поспособствовали бы неприсоединению Сербии к санкциям.

Во-первых, можно сделать Белград переговорной площадкой по Украине. Во-вторых, пригласить сербов на освободившиеся места в советах директоров крупных отечественный компаний. «Влиятельные люди из сербского мира могли бы эти места занять. На тактическим уровне ничто не обеспечивает преемственность двухсторонних отношений лучше, чем политическая и экономическая заинтересованность отдельных крупных структур», — заметила Екатерина Энтина.

Первый шаг по защите российских компаний на рынке Сербии сделан

Старший научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Александр Пивоваренко считает, что международное экономическое положение Сербии является в настоящий момент крайне выгодным. В страну приходит достаточно много инвестиций, в частности в промышленный сектор. Большую роль играла и играет здесь и России.

Ранее в своих работах эксперт отмечал, что только за период с 2003 по 2012 годы РФ вложила в экономику Сербии по меньшей мере 2,85 млрд долларов. Приход российского капитала начался с «Лукойла», который приобрел 79,5% акций крупного предприятия по сбыту нефтепродуктов «Беопетрол» и его сеть АЗС. Затем на сербский рынок зашел «Газпром». «Газпром нефть» приобрела 51% акций нефтегазовой компании НИС (Нефтяная индустрия Сербии — НИСа), под управление российского гиганта перешли несколько нефтеперерабатывающий заводов. Затем РЖД с 2014 года начали реконструкцию сербской сети железных дорог.

«В некотором смысле позицию Сербии сейчас можно уподобить позиции России в середине 2000-х годов. Последние годы для страны были “тучными”. Сложно делать долгоиграющие прогнозы (по присоединению к санкциям – прим. ред.), но стоит проследить отдельные системообразующие российские инвестиции в регионе, поскольку, учитывая зависимость Сербии от поставок энергоресурсов, именно это будет объектом для воздействия», — заметил Александр Пивоваренко на конференции.

Отвечая на вопрос корреспондента «Эксперта» о текущей степени экономической интеграции, он подчеркнул, что фактически ситуация с присутствием российских компаний в Сербии не изменилась с 2014 года. Единственным исключением стал «Сбербанк», который покинул Восточную Европу в конце прошлого года, продав активы местному бизнесу.

«Привлечение российских компаний было для Белграда одним из инструментов усиления своей региональной роли. Будет ли сейчас подобное взаимодействие — все зависит от взаимоотношений с ЕС», — добавил Александр Пивоваренко.

Между тем, первый символический шаг по защите российских компаний на рынке Сербии уже сделан, и относится он к области дипломатического искусства. Как заметила в ходе дискуссии сотрудник подразделения Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова, фактически нефтяную индустрию Сербии удалось вывести из-под санкций за счет голосования по исключению России из Совета по правам человека.

Однако вопрос с присутствием российского бизнеса в короткий срок не решится, уверена она. В качестве одного из вариантов развития событий предполагалось, что Сербия по договоренности с Россией национализирует подразделения «Забурежнефти», Лукойла, НИСа, чтобы они могли продолжать деятельность. В последние дни появляются сообщения об азербайджанском интересе к некоторым предприятиям. Эксперт предположила, что какие-то меры по защите российского бизнеса на территории Сербии будут предприняты, однако пока не совсем ясно, готовы ли компании из России нести потери в силу той же национализации.

Альтернатива для Сербии

Что касается экспорта сербских товаров в Россию, то, конечно, он по-прежнему интересен Сербии. В РФ до начала украинского кризиса поставлялись продуктовые товары, некоторые строительные фирмы активно работали на территории нашей страны.

Например, фирма «Путеви Ужице» участвовала в строительстве Сколково, олимпийских объектов в Сочи и некоторых жилых комплексов в Москве. Поэтому, как отметил в комментарии «Эксперту» Александр Пивоваренко, потерю российского рынка из-за санкций или логистических проблем вряд ли можно назвать выгодной для Сербии. Неевропейский импорт и экспорт составлял порядка 30% для большинства балканских стран.

«Обмен с ЕС все же неэквивалентен, а российский рынок давал сербам возможность экспорта своей продукции. Но сейчас все станет сложнее из-за логистического фактора», — указал эксперт и добавил, что Сербия, в принципе, сможет найти альтернативу поставкам в Россию.

«Я бы отметил такую вещи, как усиление влияния Турции. Были подписаны десятки соглашений. Они касаются как торговли, так и инфраструктурный проектов. Я думаю, что возможности для замещения также усилились, благодаря Китаю, некоторым африканским странам. Поэтому нельзя все сводить исключительно к российскому рынку», — заключил он.