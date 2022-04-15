Предприятие под Костромой запустило цех по производству молока в пакетах

В Буйском районе Костромской области, на предприятии «Воскресенский сыродел» начал работать цех по производству пакетированного молока. Новое производство рассчитано на объем до трех тонн молока в час, передает ТАСС.

В пресс-службе администрации региона отметили, что запуск цеха увеличит производство молока в регионе примерно на 8%.

Расширение производства предприятия потребовало 70 млн рублей, из этой суммы около 20 млн рублей на реализацию проекта направили власти Костромской области. Уточняется, что средства были использованы для покупки и установки оборудования.

Губернатор региона Сергей Ситников, который посетил цех в день открытия, указал на важность развития молокопереработки в Костромской области, где за прошлый год было произведено 21,5 тыс. тонн питьевого молока. «В Буйском районе молоко, к сожалению, никто не разливал. А практика показала, что у предприятий, которые сами перерабатывают молоко, рентабельность в значительной степени выше. Сегодня производство сельхозпродукции и развитие переработки должно обеспечить продовольственную безопасность костромичей и жителей всей страны. Эта тема становится суперактуальной, она носит даже не региональный, а российский характер», — отметил Ситников.

Помимо молока, агрохолдинг «Воскресенский сыродел» выпускает 19 видов сыров, а также творог, сливочное масло и сметану. Ежедневно завод перерабатывает около 35 тонн сырья, в месяц он производит свыше 120 тонн продукции. В настоящий момент при поддержке регионального правительства предприятие строит роботизированную молочную ферму на 1 050 голов.

Ранее сообщалось, что в России нашли альтернативу импортной упаковки для молока. В Минпромторге отметили, что пищевая упаковка в РФ представлена гофрокартоном, полимерной, жестяной и алюминиевой продукцией, стеклянной тарой и прочими видами. Предприятия прибегают к помощи альтернативных поставщиков и меняют транспортно-логистические потоки.

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