Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Глава российского государства Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсудил концепцию гуманитарной политики, а также спецоперацию на Украине.

Об этом на ежедневном брифинге для журналистов рассказал руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, помимо актуальных текущих вопросов в плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики РФ, передаёт РИА Новости.

«Собственно, президент пару слов на этот счёт сказал, сейчас готовятся уже для выпуска видеокадры», – подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что участие в совещании принимали все постоянные члены Совета безопасности.

«На 15 апреля у Путина запланирован ещё ряд рабочих встреч и совещаний, внутренних, непубличного характера», – резюмировал Песков.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Министерство по чрезвычайным ситуациям России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Груз включал воду в бутылках, детское питание, продукты питания и предметы первой необходимости.

В ведомстве добавили, что в этот раз были доставлены и строительные материалы. Кроме того, МЧС продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины.

