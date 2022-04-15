Предпасхальная распродажа технологических акций

День Маска
Последний день укороченной предпасхальной торговой недели особо томным быть и не обещал. В католическую Страстную пятницу не работают многие биржи мира. В целом ряде стран (Австралии, Германии, Гонконге, Великобритании, Новой Зеландии, Франции и многих других) каникулы захватывают еще и понедельник. Некоторые позиции оставлять открытыми на такие длинные выходные рискованно, так что их должны были закрывать. В этот день к тому же истекали опционы на акции и индексы, что тоже могло вести к неожиданным движениям на рынке.
Но едва ли кто всерьез ждал, что именно этот четверг выберет Илон Маск для очередной своей эскапады. Он предложил выкупить все акции Twitter* по $54,20, а затем преобразовать эту компанию в непубличную. «Мое предложение является лучшим и окончательным, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера», - сообщил Маск в письме в компанию.
Торги акциями Twitter в среду закрылись на $45,85, но после этого заявления они в четверг подскочили на 5,78%. Акции Tesla упали на 3,6%. А затем на рынке возникли сомнения: если совет директоров Twitter согласится, то где Илон Маск возьмет $43 млрд, требующиеся на эту покупку. Да, он богатейший человек мира с состоянием, по оценке Bloomberg Billionaires Index, в $251 млрд. Но его активы не слишком ликвидны. Это означает, что ему надо пытаться взять кредит огромного размера либо распродавать акции Tesla (их у него на $170 млрд), обрушивая их котировки.
А когда позднее миллиардер выразил сомнение в том, что ему удастся реализовать свое предложение и намекнул на «План Б» на случай, если оно не будет принято, упали и акции Twitter. Последние закрыли день снижением на 1,68%, а бумаги Tesla – на 3,66%.
Но к тому времени они были уже лишь одними из многих упавших технологических акций. Advanced Micro Devices потеряла 4,8%, Nvidia – 4,3%, Apple — 3%, Microsoft – 2,7%, Google — 2,4%. Лидером же падения на Nasdaq стала китайская Pinduoduo, рухнувшая на 8,84%.
Неделя снижения акций роста
В S&P 500 технологический сектор в четверг стал худшим из всех, потеряв 2,5%. Индекс Nasdaq Composite упал на 2,14%. В то же время более традиционный Dow Jones Industrial Average потерял лишь 0,33%, а все сектора S&P 500 – 1,21%.
Начало сезона отчетности в США смогло притормозить, но не в силах пока полностью остановить падение индексов. Так что эта неделя стала второй подряд закрытой ими в «красной зоне». S&P 500 потерял за эти четыре торговых дня 2,13%, Nasdaq – 2,63%, а Dow – 0,78%.
Главной новостью недели была рекордная инфляция в США. Индекс потребительских цен показал в марте темпы роста, невиданные с 1981 года (8,5%), а индекс цен производителей скакнул до 11,2%. Дорожающая нефть добавляет опасений относительно будущей динамики цен, хотя уже высказываются предположения, что пик темпов их роста пройден. Но в пятницу Brent впервые с марта оказалась выше отметки $110 за баррель, что подстегивает инфляцию в США. Чиновники же ФРС продолжают заявлять, что будут решительно бороться с ней – быстрее поднимать ставку и сокращать баланс регулятора.
Хотя на таком фоне эпизоды быстрого подъема и случались (зачастую на волне закрытия коротких позиций), в целом неделя прошла под знаком продаж акций роста, особенно чувствительных к ставкам. Продавали и казначейские облигации, подстегивая тем самым ликвидацию позиций в акциях.
В среду доходность десятилетних U.S. Treasury достигала 2,836% - максимума с декабря 2018 года. Затем она снизилась, но в пятницу взлетела практически до той же цифры (2,835%). И распродажа акций, несколько поутихшая в среду, возобновилась.
«Это сезон разнородных отчетов о прибыли пока что, и это в сочетании с высокой инфляцией и ‘ястребиной’ ФРС привело к распродажам в преддверии праздничных выходных, - приводит Reuters слова главного рыночного стратега LPL Financial Райана Детрика. – Высокая доходность больше давит на акции роста, ведь их чистая приведенная стоимость страдает, когда доходность растет».
*соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры