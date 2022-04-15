Предпасхальная распродажа технологических акций

День Маска

Последний день укороченной предпасхальной торговой недели особо томным быть и не обещал. В католическую Страстную пятницу не работают многие биржи мира. В целом ряде стран (Австралии, Германии, Гонконге, Великобритании, Новой Зеландии, Франции и многих других) каникулы захватывают еще и понедельник. Некоторые позиции оставлять открытыми на такие длинные выходные рискованно, так что их должны были закрывать. В этот день к тому же истекали опционы на акции и индексы, что тоже могло вести к неожиданным движениям на рынке.

Но едва ли кто всерьез ждал, что именно этот четверг выберет Илон Маск для очередной своей эскапады. Он предложил выкупить все акции Twitter* по $54,20, а затем преобразовать эту компанию в непубличную. «Мое предложение является лучшим и окончательным, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера», - сообщил Маск в письме в компанию.

Торги акциями Twitter в среду закрылись на $45,85, но после этого заявления они в четверг подскочили на 5,78%. Акции Tesla упали на 3,6%. А затем на рынке возникли сомнения: если совет директоров Twitter согласится, то где Илон Маск возьмет $43 млрд, требующиеся на эту покупку. Да, он богатейший человек мира с состоянием, по оценке Bloomberg Billionaires Index, в $251 млрд. Но его активы не слишком ликвидны. Это означает, что ему надо пытаться взять кредит огромного размера либо распродавать акции Tesla (их у него на $170 млрд), обрушивая их котировки.