Резидент ОЭЗ Москвы готов импортозаместить продукцию для инфекционного контроля по всей России

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы в Печатниках, выпустил продукции на 7 млрд рублей с 2018 года. Компания готова импортозаместить зарубежные аналоги. В четверг, 14 апреля компания отмечает 60-летие.

«Компания входит в кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы, предприятия которого за все время работы в ОЭЗ произвели продукции на сумму порядка семи миллиардов рублей. Она используется в системе здравоохранения как столицы, так и регионов. ТЗМОИ в свою очередь вносит большой вклад в обеспечение медучреждений дезинфекционным оборудованием по всей стране. С момента запуска производства в Печатниках в 2018 году завод выпустил около трех тысяч единиц оборудования для инфекционного контроля. Более того, за последние пять лет их производство увеличилось в шесть раз. Большую роль в этом сыграли и преференции особой экономической зоны, и кооперационные связи внутри технологического сообщества», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Компания была основана в Тюмени. На протяжении своей истории производила различные виды продукции: от простых медицинских изделий до сложных, таких как дезинфекционные кипятильники, капельницы, катетеры, инъекционные иглы и шприцы, высокотехнологичное оборудование для инфекционного контроля. Продукция завода экспортировалась в 14 стран мира. К концу XX века завод на 90% обеспечивал потребности страны в паровых стерилизаторах: от настольных автоклавов до стационарных камер на тысячу литров.

С 2018 года предприятие работает в ОЭЗ «Технополис “Москва”». Сейчас завод в Печатниках обладает производственными возможностями самого современного уровня.

Только в 2021 году завод в два раза увеличил объем производимой продукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и произвел более 500 единиц оборудования на сумму около 1,3 миллиарда рублей. Среди них большую долю занимали паровые стерилизаторы и установки для обработки гибких эндоскопов.

«На площадке в Печатниках компания сегодня располагает парком оборудования из более чем 70 станков. Организованы электромонтажный и механосборочный участки, смонтированы стенды для проведения функциональных испытаний, в том числе на электробезопасность, по современным стандартам укомплектован склад покупных комплектующих изделий и готовой продукции. Каждый год парк оборудования обновляется и расширяется согласно инвестиционной программе завода и с учетом новых планов по импортозамещению. За последние годы на 20% увеличился штат инженеров, непрерывно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», – рассказал генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Тюменский завод сохраняет лучшие традиции производства, чтобы продолжать поставлять в лечебные учреждения надежную медицинскую технику российского производства, отметил генеральный директор АО «ТЗМОИ» Александр Просвиряков.

«Мы понимаем важность реализации программы импортозамещения, особенно в текущей ситуации. И сегодня с учетом выполненной масштабной инвестпрограммы завод способен обеспечить потребности отечественной системы здравоохранения в современном и качественном оборудовании для инфекционного контроля по всей России. В настоящее время на базе выпускаемой медтехники осуществляется комплексное оснащение центральных стерилизационных отделений медицинских учреждений любой сложности», – сообщил Александр Просвиряков.

По его словам, оборудование было поставлено в крупнейшие лечебные учреждения страны, в том числе госпиталь по борьбе с COVID-19 - ММКЦ «Коммунарка», медцентры помощи и спасения (профинансированные компанией Русал); технологические участки фармпредприятий и исследовательских центров, среди которых филиалы ФГУП НПО Микроген, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»; частные клиники «МЕДСИ», «Мать и дитя».

ТЗМОИ уже накопил опыт в решении экстренных задач. В 2020 году во время пандемии коронавирусной инфекции завод приложил все усилия, чтобы обеспечить потребности больниц и ковидных госпиталей по всей стране. Сотрудники предприятия непрерывно работали в 3 смены. Заводу удалось существенно снизить зависимость поставок деталей и комплектующих из-за границы, что являлось особенно острой проблемой в условиях пандемии.