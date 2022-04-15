РЖД возобновят пассажирское сообщение с Монголией 29 апреля

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 29 апреля возобновят курсирование двух международных поездов в сторону Монголии.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской государственной границы, возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией», — указывается в пресс-релизе РЖД.

Поезда будут следовать из Иркутска в Улан-Батор по вторникам и пятницам, в обратном направлении они будут выезжать по субботам и воскресеньям. «Из Иркутска поезда будут отправляться в 07:57, прибывая в Улан-Батор в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезда будут отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток (время указано местное)», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что для въезда в Россию всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), нужно иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за два дня до прибытия на территорию РФ. Пассажиры, направляющиеся в Монголию из России, должны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», которую получат от проводников.

Также в пресс-службе РЖД напомнили, что при пересечении границы с Монголией обязательно ношение средств индивидуальной защиты; в случае необходимости их можно приобрести у проводника.

Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено 10 марта 2020 года в целях предупреждения распространения коронавируса.

В конце марта в Роспотребнадзоре заявили, что ношение масок в железнодорожных поездах остается обязательным, несмотря на снятие ряда коронавирусных ограничений. «На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным», — указывалось в сообщении ведомства.

Чистая прибыль холдинга РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 50,67 млрд рублей против чистого убытка в 6,28 млрд рублей в 2020-м. Доходы компании по результатам прошлого года увеличились на 10,9% по отношению к показателям 2020 года, достигнув 2,5 трлн рублей. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга выросли на 8% и составили 1,6 трлн рублей. Солидный рост в 43,7% показали доходы от пассажирских перевозок, которые принесли компании 223,7 млрд рублей. Операционные расходы РЖД увеличились на 11,4%, до 2,4 трлн. рублей.

В России за сутки выявлено 11 432 новых случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 15 апреля. Скончался 261 зараженный, выздоровели за сутки 19 523 человека. За весь период пандемии коронавируса в РФ зарегистрировано 18 053 359 заболевших и 373 027 умерших.