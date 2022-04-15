РЖД в 2022 году закупят около 870 пассажирских вагонов

ОАО «РЖД» в 2022 году планирует приобрести 868 новых пассажирских вагонов российского производства.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Уточняется, что будет закуплено 325 вагонов для дальних перевозок, в том числе 215 одноэтажных и 110 двухэтажных производства АО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ), и 403 для пригородных. Среди последних — 90 вагонов электропоездов серии ЭП3Д и 130 — серии ЭП2Д производства АО «Демиховский машиностроительный завод», а также 26 вагонов рельсовых автобусов серии РА-3 «Орлан» производства АО «Метровагонмаш» и 157 вагонов локомотивной тяги производства ТВЗ. Кроме того, холдинг закупит 140 вагонов электропоездов «Ласточка» в различной компоновке производства ООО «Уральские локомотивы».

Как отмечается в сообщении холдинга, в прошлом году российские производители поставили на сеть РЖД 678 новых пассажирских вагонов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что российское железнодорожное машиностроение может завершить процесс импортозамещения уже к 2024 году. Однако специалисты считают, что для успешного решения этой задачи необходимо сперва найти альтернативных поставщиков ряда комплектующих. В качестве приоритетной задачи потребуется заместить ключевые компоненты локомотивов, электричек и путевой техники.