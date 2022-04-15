Минпросвещения РФ направит школьникам Украины 40 тысяч учебников

Дети, освобожденных украинских территорий, получат для обучения 40 тысяч учебников, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

«Сегодня состоялась первая поставка 40 000 экземпляров учебников для школ и детских садов, которые будут отправлены на освобожденные территории Украины», - сообщил министр в эфире Первого канала. Он отметил, что решение было принято после того, как поступила информация о том, что дети на Украине хотят учиться по российским учебникам.

«Когда мы узнали, что есть такая необходимость, что дети хотят учиться по нашим учебникам, по тем учебникам, которые не заражены бациллой нацизма и той страшной пропагандой, которая ведется на Украине, мы приняли решение и поговорили с рядом наших издательств, что сегодня мы отправим 40 тысяч экземпляров учебной литературы для детских садов и школ Донбасса», - рассказал чиновник.

Он добавил, что книги в ближайшие дни будут доставлены в учебные учреждения Мариуполя, Макеевки, Докучаевска.

«Это первый такой большой запас литературы. Это будет продолжено», - сказал Кравцов.

Ранее Кравцов заявил, что министерство проанализировало более 300 украинских учебников и выявило, что детям целенаправленно навязывалась ненависть к России. По словам министра, Украина создала фальшивую историю для детей.