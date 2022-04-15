СМИ сообщают, что Россия направила США ноту из-за поставки новых вооружений Украине

Москва направила Вашингтону ноту, в которой якобы заявила о том, что поставки вооружений Киеву от североатлантического блока усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к самым непредсказуемым последствиям.

Как передаёт РИА Новости, об этом пишет газета Washington Post. Со ссылкой на свои источники издание утверждает, что нота, доступ к копии которой якобы получили в издании, была направлена Вашингтону на фоне объявления новой военной помощи Украине от США на сумму в 800 млн долл.

Отмечается, что документ, по заявлению СМИ, был передан американскому внешнеполитическому ведомству посольством РФ в Вашингтоне.

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая приведёт к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности», – приводит WP выдержки из ноты.

При этом в Госдепе США эту информацию пока никак не комментируют.

